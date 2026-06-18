Дерево-долгожитель росло в знаменитом Шервудском лесу. Главные приметы дуба — раскидистые ветви и массивный ствол. Его окружность достигает 11 метров. За деревом постоянно следили специалисты, но со временем оно начало погибать. В конце концов эксперты из благотворительной организации по охране природы объявили, что дуб погиб — этой весной дерево впервые не выпустило листья.