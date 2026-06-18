В английском графстве Ноттингемшир погибло одно из самых известных деревьев страны — древний дуб Робин Гуда. Ему было 1200 лет. Об этом сообщает служба Би-би-си.
Дерево-долгожитель росло в знаменитом Шервудском лесу. Главные приметы дуба — раскидистые ветви и массивный ствол. Его окружность достигает 11 метров. За деревом постоянно следили специалисты, но со временем оно начало погибать. В конце концов эксперты из благотворительной организации по охране природы объявили, что дуб погиб — этой весной дерево впервые не выпустило листья.
Главной причиной гибели назвали вмешательство человека в экосистему, окружающую растение. Кроме того, на состоянии дуба сказались климатические изменения: периоды сильной жары и засухи.
Дуб останется стоять в лесу. Он будет служить памятником людям и дикой природе. Его саженцы уже высажены в разных уголках мира.
Робин Гуд — легендарный персонаж средневековых английских баллад. Он известен как благородный предводитель лесных разбойников. По преданиям, он и его банда скрывались в Шервудском лесу неподалеку от Ноттингема. Они грабили богатых и раздавали добычу бедным.
Робин Гуд стал героем многих фильмов и сериалов. В их числе — «Робин Гуд» с Шоном Бином, «Робин Гуд: Начало» (2018) с Тэроном Эджертоном, «Робин Гуд» (2010) с Расселом Кроу, «Робин Гуд: Принц воров» (1991) с Кевином Костнером, оскароносная картина «Приключения Робин Гуда» (1938) и другие.