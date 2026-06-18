«С днем рождения, мой самый любимый человек. Ты — прекрасный муж, самый заботливый отец и тот друг, которого каждый хотел бы иметь в своей жизни. То, как ты любишь и заботишься о нашей семье и какую радость ты приносишь Луаю каждый день, — не передать словами. Спасибо тебе за нашу совместную жизнь, за твою силу, верность и за то, что ты всегда веришь в наше будущее. Мы с Луаем счастливы, что ты у нас есть. Я люблю тебя бесконечно», — написала она.