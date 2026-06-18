Поиск Яндекса
Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Линдси Лохан обратилась к мужу в его день рождения: «Люблю тебя бесконечно»

39-летняя актриса поделилась кадрами из семейного архива
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Линдси Лохан и Бадер Шаммас
Линдси Лохан и Бадер ШаммасИсточник: Legion-Media

Линдси Лохан опубликовала трогательный пост по случаю дня рождения своего мужа — успешного финансиста Бадера Шаммаса. Ему исполнилось 39 лет.

Актриса показала редкие кадры из семейного архива. На них не только супруги, но и их сын Луай, которому скоро исполнится три года. Также Лохан оставила поздравление для мужа.

Линдси Лохан с мужем / фото: соцсети
Линдси Лохан с мужем / фото: соцсети
Муж и сын Лииндси Лохан / фото: соцсети
Муж и сын Лииндси Лохан / фото: соцсети

«С днем рождения, мой самый любимый человек. Ты — прекрасный муж, самый заботливый отец и тот друг, которого каждый хотел бы иметь в своей жизни. То, как ты любишь и заботишься о нашей семье и какую радость ты приносишь Луаю каждый день, — не передать словами. Спасибо тебе за нашу совместную жизнь, за твою силу, верность и за то, что ты всегда веришь в наше будущее. Мы с Луаем счастливы, что ты у нас есть. Я люблю тебя бесконечно», — написала она.

Ранее Лохан посетила вечеринку вместе с мужем. Для выхода она выбрала яркий образ