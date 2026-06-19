Поиск Яндекса
Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Бен Стиллер снимет сериал о легендарной баскетбольной команде

Документальный проект Стиллера будет посвящен команде «Нью-Йорк Никс»
Рита Захарова
Автор Кино Mail
Бен Стиллер в фильме «Знакомство с родителями»
Бен Стиллер в фильме «Знакомство с родителями»Источник: Legion-Media.ru

Актер и режиссер Бен Стиллер запускает документальный проект о легендарной баскетбольной команде «Нью-Йорк Никс». Режиссер рассказал о новом сериале в подкасте «Roomates», сообщает издание Deadline.

«Я очень рад объявить, что мы снимаем документальный фильм о команде “Нью-Йорк Никс” для HBO совместно с A24», — поделился Стиллер.

По словам постановщика, многосерийная картина «проследит всю историю команды с 90-х годов до невероятного, рекордного успеха, который наконец-то вернул чемпионский титул в Нью-Йорк».

Ожидается, что производство сериала начнется в 2027 году. Состав участников ленты пока держится в секрете. Шоу выйдет на канале HBO.

Стиллер известен не только как актер «Знакомства с родителями» и других картин, но и как режиссер фильмов «Невероятная жизнь Уолтера Митти», «Образцовый самец» и сериала «Разделение».

Ранее Бен Стиллер вспомнил, как вырезал дочь из фильма.