Актер и режиссер Бен Стиллер запускает документальный проект о легендарной баскетбольной команде «Нью-Йорк Никс». Режиссер рассказал о новом сериале в подкасте «Roomates», сообщает издание Deadline.
«Я очень рад объявить, что мы снимаем документальный фильм о команде “Нью-Йорк Никс” для HBO совместно с A24», — поделился Стиллер.
По словам постановщика, многосерийная картина «проследит всю историю команды с 90-х годов до невероятного, рекордного успеха, который наконец-то вернул чемпионский титул в Нью-Йорк».
Ожидается, что производство сериала начнется в 2027 году. Состав участников ленты пока держится в секрете. Шоу выйдет на канале HBO.
Стиллер известен не только как актер «Знакомства с родителями» и других картин, но и как режиссер фильмов «Невероятная жизнь Уолтера Митти», «Образцовый самец» и сериала «Разделение».
Ранее Бен Стиллер вспомнил, как вырезал дочь из фильма.