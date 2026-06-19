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Анджелина Джоли высказалась о жизни до и после развода: «Меня немного сломили»

51-летняя актриса дала откровенное интервью
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Анджелина Джоли
Анджелина ДжолиИсточник: Legion-Media

Анджелина Джоли дала откровенное интервью изданию Variety. Она впервые открыто рассказала, как складывается ее жизнь после развода и судов с Брэдом Питтом.

51-летняя звезда призналась, что к ней наконец возвращается прежняя энергия. Главной опорой, по словам актрисы, стали дети: «Думаю, мой боевой дух наконец-то вернулся. На какое-то время я его утратила. Меня немного сломили, но теперь он возвращается во многом благодаря моим детям, которые уже повзрослели и поддерживают меня».

В беседе с журналистом актриса рассказала и о карьере. Она отметила, что еще до развода практически перестала сниматься, сосредоточившись на режиссуре и воспитании наследников. Однако со временем пришлось пересмотреть приоритеты.

Анджелина Джоли с детьми
Анджелина Джоли с детьмиИсточник: Legion-Media

«Я забросила актерскую карьеру еще до развода — сосредоточилась на режиссуре и думала, что буду заниматься международными проектами. Но потом вдруг оказалось, что единственный способ чаще бывать дома, реже уезжать надолго и при этом хорошо зарабатывать — это вернуться к актерству. Я соглашалась только на проекты, которые снимались неподалеку или где мне позволяли брать с собой детей», — рассказала Джоли.

Теперь, когда дети выросли, актриса намерена покинуть Лос-Анджелес и начать жить для себя: «Моим детям почти всем по 18, так что теперь они хотят, чтобы я путешествовала по миру, выходила из дома и занималась чем-то. Они знают меня лучше всех и все еще любят, а это о многом говорит».

Ранее Джоли рассказала, как новая роль помогла ей обсудить с дочерями тему рака груди.