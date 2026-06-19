Теперь, когда дети выросли, актриса намерена покинуть Лос-Анджелес и начать жить для себя: «Моим детям почти всем по 18, так что теперь они хотят, чтобы я путешествовала по миру, выходила из дома и занималась чем-то. Они знают меня лучше всех и все еще любят, а это о многом говорит».