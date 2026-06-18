Спустя 12 лет после съемок в первом сезоне «Настоящего детектива» Мэттью Макконахи и Вуди Харрельсон снова вместе — на этот раз в комедийном сериале «Братья».
Харрельсон и Макконахи играют вымышленные версии самих себя. По сюжету, их многолетняя дружба дает трещину, когда они узнают шокирующую тайну: возможно, они на самом деле братья.
Истина всплывает, когда Харрельсон увозит свою семью на ранчо после того, как срывается свадьба его дочери. Мэттью оказывается втянут в собственный кризис, связанный с выдвижением на пост губернатора Техаса.
По словам создателей, это будет «трогательная, хаотичная и невероятно смешная история о дружбе, семье, славе и размытой грани между вымыслом и реальностью».
Сериал основан на реальных слухах, которые годами ходили вокруг Макконахи и Харрельсона — считалось, что они на самом деле могли быть братьями. В 2023 году Харрельсон подтвердил, что его отец когда-то встречался с матерью Макконахи.
Создателем «Братьев» выступил Ли Эйзенберг, известный по работе над «Офисом». Премьера восьмисерийного шоу состоится 23 сентября на Apple TV+.
Ранее 94-летняя мать Мэттью Макконахи откровенно рассказала об отце актера.