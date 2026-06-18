Маколей Калкин отметил 9‐летие отношений с возлюбленной: «Жизнь изменилась навсегда»

Маколей Калкин посвятил Бренде Сонг душевное послание по случаю девятилетия их отношений. В личном блоге актер разместил снимок, на котором они с возлюбленной позируют на фоне природы.
«Сегодня для меня особенный день. Прошло 9 лет с тех пор, как моя жизнь изменилась навсегда. Удивительно осознавать, что каждый пятый день своей жизни я имею честь просыпаться рядом с любовью всей моей жизни. Единственное, о чем жалею, — что мы провели вместе не больше времени», — написал он.
История пары началась в 2017 году на съемках фильма «Мальчишник в Таиланде», где они и познакомились. Уже в январе 2022‑го стало известно об их помолвке — это случилось примерно через девять месяцев после рождения их первенца. Сейчас супруги воспитывают двоих сыновей: пятилетнего Дакоту и Карсона, который появился на свет в 2022 году.
Ранее Маколей Калкин появился на «Золотом глобусе» впервые за 35 лет.