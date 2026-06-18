Маколей Калкин отметил 9‐летие отношений с возлюбленной: «Жизнь изменилась навсегда»

«Сегодня для меня особенный день. Прошло 9 лет с тех пор, как моя жизнь изменилась навсегда. Удивительно осознавать, что каждый пятый день своей жизни я имею честь просыпаться рядом с любовью всей моей жизни. Единственное, о чем жалею, — что мы провели вместе не больше времени», — написал он.