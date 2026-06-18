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Сценариста сериала «Счастливы вместе» приговорили к 6 годам и 7 месяцам тюрьмы

Обвиняемый признан виновным в убийстве бывшего участника реалити‑шоу «Дом 2»
Суд
СудИсточник: Unsplash

По решению суда сценарист популярного сериала «Счастливы вместе» Станислав Берестовой был приговорен к 6 годам и 7 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Обвиняемый признан виновным в убийстве бывшего участника реалити‑шоу «Дом 2» Дмитрия Лукина. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным столичной прокуратуры, в ночь на 14 апреля 2025 года в квартире на Щелковском шоссе обвиняемый распивал спиртное со своим 33‑летним знакомым. Между мужчинами возник конфликт, и обвиняемый нанес потерпевшему 91 удар ножом. От полученных повреждений пострадавший умер на месте.

Берестовой настаивал, что он действовал исключительно в целях самообороны. По его словам, он не осознавал, сколько ударов нанес во время драки. По версии обвиняемого, конфликт возник из‑за попытки вылить бутылку алкоголя, которую купил его друг. Сценарист утверждал, что Лукин первым проявил агрессию и схватился за нож.

«Он шел на меня как зомби с фразой “убью”», — заявил Берестовой в ходе разбирательства.