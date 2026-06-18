Сценариста сериала «Счастливы вместе» приговорили к 6 годам и 7 месяцам тюрьмы

Берестовой настаивал, что он действовал исключительно в целях самообороны. По его словам, он не осознавал, сколько ударов нанес во время драки. По версии обвиняемого, конфликт возник из‑за попытки вылить бутылку алкоголя, которую купил его друг. Сценарист утверждал, что Лукин первым проявил агрессию и схватился за нож.