49-летняя Анна Невская вернулась к работе спустя 2 месяца после родов

Звезда сериала «Склифосовский» Анна Невская стала мамой в 49 лет. Сын Даниил появился на свет 18 марта 2026 года. Знаменитость решила не засиживаться в декретном отпуске и вышла на работу спустя два месяца после родов. Приглядывать за наследником помогает родственница мужа.
«Пока не так много снимаюсь, но еще играю в спектакле. На ребенка время тоже есть, смены у меня не ежедневно. Пока я на площадке, за сыном присматривает няня. Помогать нам согласилась сестра мужа, теперь она живет вместе с нами, чему мы очень рады!» — рассказала Анна Woman.ru.
Невская отметила, что особых проблем с лишним весом у нее не возникло — шесть из девяти набранных за беременность килограммов, по ее словам, ушли быстро. «Раньше я занималась спортом, плавала, тренировалась, сейчас нет сил. Осталась только йога для восстановления и массаж», — призналась актриса.
Ранее Анна Невская снялась для глянца с двухмесячным сыном.