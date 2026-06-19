49-летняя Анна Невская вернулась к работе спустя 2 месяца после родов

«Пока не так много снимаюсь, но еще играю в спектакле. На ребенка время тоже есть, смены у меня не ежедневно. Пока я на площадке, за сыном присматривает няня. Помогать нам согласилась сестра мужа, теперь она живет вместе с нами, чему мы очень рады!» — рассказала Анна Woman.ru.