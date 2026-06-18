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В сети появилось жуткое последнее видео с актрисой из «Звонка»

Последнее видео тяжелобольной актрисы Дэйви Чейз из «Звонка» и «Лило и Стич» попало в сеть
Дэйви Чейз
Дэйви ЧейзИсточник: Legion-Media

В социальных сетях появились последние прижизненные кадры актрисы Дэйви Чейз, известной главной ролью в хорроре «Звонок» и озвучиванием Лило в серии мультфильмов «Лило и Стич». Снимок появился в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Жившая последние годы в трущобах Лос-Анджелеса, 35-летняя Дэйви провела долгое время в больницах, проходя лечение от менингита и сепсиса. Знакомые артистки сообщали, что ее организм был сильно истощен, а вес составлял всего 34 килограмма. Причиной ужасного состояния здоровья стало пристрастие Чейз к алкоголю и запрещенным веществам.

Дэйви Чейз / фото: соцсети
Дэйви Чейз / фото: соцсети

Известно, что в прошлом году менеджер актрисы Джон Райан и ее сводная сестра даже наняли частного детектива, чтобы найти ее, однако это ничего не дало. Ее местоположение стало известно только после срочной госпитализации в критическом состоянии.

О смерти Чейз рассказал ее бойфренд Рой Эрнандес, который всего неделю назад создал страницу по сбору средств для тяжелобольной девушки.