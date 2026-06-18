Том Хэнкс признался, что не может смотреть одну сцену из «Изгоя»

По сюжету фильма режиссера Роберта Земекиса сотрудник FedEx Чак Норленд (Хэнкс) выживает после авиакатастрофы в Тихом Океане. О том, что ему удалось спастись, никто не знает, и годами Чаку приходится жить на острове в полном одиночестве в компании волейбольного мяча Уилсона.
Перед посадкой в самолет девушка Чака Келли подарила ему карманные часы со своей фотографией. После возвращения он решает вернуть часы и приходит к ней в гости, обнаруживая, что женщина уже завела семью.
«В “Изгое” есть момент, когда я возвращаюсь, Чак возвращается в дом Келли и возвращает ей свои часы. И там в герое происходит перемена, я делаю этот жест, который, как мне кажется, является фальшивым и присущ мне, а не Чаку. Так что я встаю и выхожу из комнаты до того, как начнется эта сцена», — признался он.
Фильм «Изгой» получил две номинации на премию «Оскар», в том числе за лучшую мужскую роль. Кроме того, за этот фильм Хэнкс получил «Золотой глобус».