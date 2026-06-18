Том Хэнкс признался, что не может смотреть одну сцену из «Изгоя»

«В “Изгое” есть момент, когда я возвращаюсь, Чак возвращается в дом Келли и возвращает ей свои часы. И там в герое происходит перемена, я делаю этот жест, который, как мне кажется, является фальшивым и присущ мне, а не Чаку. Так что я встаю и выхожу из комнаты до того, как начнется эта сцена», — признался он.