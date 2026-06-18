Чтобы сохранить команду и актеров во время локдауна, им продолжали выплачивать зарплату, а для звезд вроде Криса Пратта, Брайс Даллас Ховард и Лоры Дерн бронировали номера в дорогих отелях (стоимостью более 600 долларов за ночь). Кроме того, производство переплачивало за аренду площадок и оборудования: сроки сдвинулись, а контрактные обязательства остались.