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Назван самый дорогой в производстве фильм в истории

На картину потратили более 650 млн долларов
Рита Захарова
Автор Кино Mail
Кадр из фильма «Мир Юрского периода: Господство»
Кадр из фильма «Мир Юрского периода: Господство»

Студия Universal Pictures потратила на создание приключенческого блокбастера «Мир Юрского периода: Господство» 658,8 миллиона долларов — это абсолютный рекорд в истории кинопроизводства, сообщает издание Fortune.

Предыдущее достижение принадлежало Disney: на «Звездные войны: Пробуждение силы» ушло 638,9 миллиона долларов. Теперь пальма первенства перешла к франшизе о динозаврах.

Съемки третьей части проходили на пике пандемии в 2020 году — именно это стало главной причиной перерасхода. Студии пришлось ввести строгие и дорогостоящие меры безопасности, а также столкнуться с многомесячными задержками.

Кадр из фильма «Мир Юрского периода: Господство»
Кадр из фильма «Мир Юрского периода: Господство»

Чтобы сохранить команду и актеров во время локдауна, им продолжали выплачивать зарплату, а для звезд вроде Криса Пратта, Брайс Даллас Ховард и Лоры Дерн бронировали номера в дорогих отелях (стоимостью более 600 долларов за ночь). Кроме того, производство переплачивало за аренду площадок и оборудования: сроки сдвинулись, а контрактные обязательства остались. 

Кадр из фильма «Мир Юрского периода: Господство»
Кадр из фильма «Мир Юрского периода: Господство»

Премьера фильма была перенесена на год и состоялась только в 2022 году. В мировом прокате картина собрала более миллиарда долларов — полностью окупив свои рекордные затраты.

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