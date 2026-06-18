«Такси-блюз»
Дебют Игоря Золотовицкого в большом кино оказался сразу громким. Фильм Павла Лунгина «Такси-блюз» вышел в переломный для страны момент и принес режиссеру приз за лучшую режиссуру Каннского кинофестиваля.
Золотовицкий сыграл одну из характерных ролей в истории о столкновении двух совершенно непохожих людей — таксиста и джазового музыканта. Картина стала символом эпохи позднего СССР, а участие в ней молодого актера обозначило его творческий вектор: острые социальные темы, живые человеческие типажи и полное отсутствие фальши.
«1000 долларов в одну сторону»
Еще одна ранняя работа, в которой Золотовицкий проявил свой природный комедийный дар. Картина «1000 долларов в одну сторону», снятая в жанре легкой авантюрной комедии, пришлась по душе зрителям, уставшим от тяжелой реальности начала 1990-х.
Актер очень убедительно существовал в комедийном материале: его персонажи всегда оставались узнаваемыми людьми, а не карикатурными масками. Именно эта работа показала, что Золотовицкий одинаково органичен и в драме, и в комедии.
«Сыщик Путилин»
Роль в историческом детективе «Сыщик Путилин» стала одной из самых заметных телевизионных работ актера. Сериал воссоздает атмосферу Петербурга XIX века и рассказывает о легендарном начальнике сыскной полиции Иване Путилине, которого сыграл Владимир Ильин.
Золотовицкий исполнил роль агента Гайпеля. В проекте также снялись Тимофей Трибунцев, Иван Агапов, Ирина Апексимова и Виктор Вержбицкий.
«Актрисы»
В этом сериале Золотовицкий оказался в окружении ярких женских образов. История о закулисье театрального мира была ему особенно близка: к тому моменту он уже более двадцати лет преподавал в Школе-студии МХАТ и прекрасно знал театральную среду изнутри.
Эта работа получилась для него особенно личной и в определенном смысле даже автобиографической. Вместе с ним в сериале «Актрисы» снялись Светлана Ходченкова, Елена Николаева, Полина Пушкарук, Алексей Гуськов, Сергей Гилев и Алексей Макаров.
«Улица Шекспира»
Одним из последних крупных проектов с участием актера стал сериал «Улица Шекспира». Это криминальная драма о московском адвокате, который спустя много лет возвращается в цыганскую общину, изгнавшую его в молодости.
Хотя роль Золотовицкого была не центральной, его герой стал одним из важных участников истории. Актер вновь продемонстрировал редкое умение играть сложных и неоднозначных людей без внешних эффектов и лишнего пафоса.