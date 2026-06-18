Поиск Яндекса
Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Король обаятельных персонажей: самые яркие роли Игоря Золотовицкого

За десятилетия работы Игорь Золотовицкий стал одним из самых узнаваемых лиц российского театра и кино. Он воспитал сотни актеров и сыграл десятки ролей, многие из которых полюбились зрителям. Вспоминаем самые яркие из них
Анна Облонская
Автор Кино Mail
Игорь Золотовицкий
Игорь ЗолотовицкийИсточник: Legion-Media.ru

«Такси-блюз»

Дебют Игоря Золотовицкого в большом кино оказался сразу громким. Фильм Павла Лунгина «Такси-блюз» вышел в переломный для страны момент и принес режиссеру приз за лучшую режиссуру Каннского кинофестиваля.

Золотовицкий сыграл одну из характерных ролей в истории о столкновении двух совершенно непохожих людей — таксиста и джазового музыканта. Картина стала символом эпохи позднего СССР, а участие в ней молодого актера обозначило его творческий вектор: острые социальные темы, живые человеческие типажи и полное отсутствие фальши.

«1000 долларов в одну сторону»

Кадр из фильма 1000 долларов в одну сторону
Кадр из фильма «1000 долларов в одну сторону»

Еще одна ранняя работа, в которой Золотовицкий проявил свой природный комедийный дар. Картина «1000 долларов в одну сторону», снятая в жанре легкой авантюрной комедии, пришлась по душе зрителям, уставшим от тяжелой реальности начала 1990-х.

Актер очень убедительно существовал в комедийном материале: его персонажи всегда оставались узнаваемыми людьми, а не карикатурными масками. Именно эта работа показала, что Золотовицкий одинаково органичен и в драме, и в комедии.

«Сыщик Путилин»

Кадр из сериала Сыщик Путилин
Кадр из сериала «Сыщик Путилин»

Роль в историческом детективе «Сыщик Путилин» стала одной из самых заметных телевизионных работ актера. Сериал воссоздает атмосферу Петербурга XIX века и рассказывает о легендарном начальнике сыскной полиции Иване Путилине, которого сыграл Владимир Ильин.

Золотовицкий исполнил роль агента Гайпеля. В проекте также снялись Тимофей Трибунцев, Иван Агапов, Ирина Апексимова и Виктор Вержбицкий.

«Актрисы»

Кадр из сериала Актрисы
Кадр из сериала «Актрисы»

В этом сериале Золотовицкий оказался в окружении ярких женских образов. История о закулисье театрального мира была ему особенно близка: к тому моменту он уже более двадцати лет преподавал в Школе-студии МХАТ и прекрасно знал театральную среду изнутри.

Эта работа получилась для него особенно личной и в определенном смысле даже автобиографической. Вместе с ним в сериале «Актрисы» снялись Светлана Ходченкова, Елена Николаева, Полина Пушкарук, Алексей Гуськов, Сергей Гилев и Алексей Макаров.

«Улица Шекспира»

Кадр из сериала Улица Шекспира
Кадр из сериала «Улица Шекспира»

Одним из последних крупных проектов с участием актера стал сериал «Улица Шекспира». Это криминальная драма о московском адвокате, который спустя много лет возвращается в цыганскую общину, изгнавшую его в молодости.

Хотя роль Золотовицкого была не центральной, его герой стал одним из важных участников истории. Актер вновь продемонстрировал редкое умение играть сложных и неоднозначных людей без внешних эффектов и лишнего пафоса.