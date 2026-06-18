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Николь Кидман отдыхает во Франции: «Мой прекрасный Париж»

Актриса поделилась фото из путешествия
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Николь Кидман / фото: соцсети
Николь Кидман / фото: соцсети

Николь Кидман прилетела во Францию. 58-летняя голливудская звезда уже поделилась в соцсетях кадрами из ресторана с видом на Эйфелеву башню. Актриса позирует в свободных брюках песочного цвета, белой блузке и сером пиджаке. Волосы Кидман собраны в хвост, а макияж она сделала естественный. 

«Мой прекрасный Париж», — подписала снимки Кидман.

Николь Кидман / фото: соцсети
Николь Кидман / фото: соцсети

В комментариях к посту отметилась ее коллега Натали Портман, которая живет в Париже.

«Добро пожаловать в город!» — написала она.

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