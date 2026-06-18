Николь Кидман прилетела во Францию. 58-летняя голливудская звезда уже поделилась в соцсетях кадрами из ресторана с видом на Эйфелеву башню. Актриса позирует в свободных брюках песочного цвета, белой блузке и сером пиджаке. Волосы Кидман собраны в хвост, а макияж она сделала естественный.
«Мой прекрасный Париж», — подписала снимки Кидман.
В комментариях к посту отметилась ее коллега Натали Портман, которая живет в Париже.
«Добро пожаловать в город!» — написала она.
Ранее Николь Кидман показала свои натуральные волосы.