«Давление» выбирается за рамки, установленные традиционными военными драмами и биографическими картинами, но вне рамок авторы обнаруживают знакомые грабли. Чтобы сделать историю более драматичной, создатели фильма прибегают к довольно грубым манипуляциям — например, отправляют супругу главного героя в роддом в самый ответственный момент. Или, скажем, заставляют самого Стэгга замалчивать ключевой аргумент в споре до тех пор, пока ситуация не начинает выходить из-под контроля, будто цель метеоролога — не обеспечение безопасности операции, а доказательство несостоятельности коллеги-конкурента Крика. При этом нагнать интриги все равно не получается: любой зритель, интересующийся историей, заранее знает, когда и при каких погодных условиях прошла высадка в Нормандии.