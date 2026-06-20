О чем фильм «Давление»
В 1944 году опытный метеоролог Джеймс Стэгг присоединяется к штабу генерала Эйзенхауэра. Глава союзных войск готовится к крупнейшей десантной операции — назначенной на 5 июня высадке в Нормандии. За считанные часы до ее начала Стэгг заявляет, что в назначенный день случится шторм, и предлагает поменять дату.
Его прогноз опротестовывает давно работающий с Эйзенхауэром американский метеоролог Ирвинг Крик; по версии последнего, основанной на собранных за годы наблюдений данных, погода будет вполне благоприятной. Точку зрения Крика с энтузиазмом встречают военачальники. Стэгг понимает, что ему придется продемонстрировать чудеса убедительности, чтобы доказать свою правоту.
Зачем смотреть
«Давление» — необычное военное кино: события в нем разворачиваются преимущественно не на полях сражений (хотя место для сцен, отражающих ужасы войны, в фильме тоже нашлось), а в кабинетах метеорологов. Кроме того, это не вполне типичный байопик: вместо того чтобы традиционно пересказать википедийную статью (в случае со Стэггом, кстати, довольно сухую), авторы картины сделали акцент на непростом характере главного героя.
Если верить фильму, Стэгг был очень закрытым, местами мелочным и чрезвычайно резким человеком, с трудом находившим подход к окружающим. Этого неприятного персонажа великолепно воплощает на экране Эндрю Скотт. В прошлом году актера можно было увидеть в детективе «Достать ножи: Воскрешение покойника» в роли исписавшегося автора Ли Росса, но там его затмевали другие не менее отталкивающие персонажи. «Давление» же дает Скотту развернуться.
Еще одна актерская работа, на которую хочется обратить внимание, — Керри Кондон в роли помощницы Эйзенхауэра Кей Саммерсби. Это самый цельный женский образ в фильме (выбирать, впрочем, приходится из двух), кроме того, присутствие Кондон добавляет человечности пикировкам метеорологов и военных.
Почему можно не смотреть
«Давление» выбирается за рамки, установленные традиционными военными драмами и биографическими картинами, но вне рамок авторы обнаруживают знакомые грабли. Чтобы сделать историю более драматичной, создатели фильма прибегают к довольно грубым манипуляциям — например, отправляют супругу главного героя в роддом в самый ответственный момент. Или, скажем, заставляют самого Стэгга замалчивать ключевой аргумент в споре до тех пор, пока ситуация не начинает выходить из-под контроля, будто цель метеоролога — не обеспечение безопасности операции, а доказательство несостоятельности коллеги-конкурента Крика. При этом нагнать интриги все равно не получается: любой зритель, интересующийся историей, заранее знает, когда и при каких погодных условиях прошла высадка в Нормандии.