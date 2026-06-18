Том Холланд объяснил, что не видит угрозы со стороны искусственного интеллекта для творческих профессий. По мнению 30-летнего актера, настоящее искусство неразрывно связано с человеческими переживаниями, которые машина не способна воспроизвести. Своими мыслями на эту тему артист поделился в эфире испанского ток-шоу «El Hormiguero».
«ИИ умеет анализировать данные, но не способен понять эмоции людей, — отметил звезда фильмов о Человеке-пауке.
По мнению Холланда, нейросеть не понимает разницы между счастьем и грустью.
«В живописи художники не копируют чужие работы, а выражают себя. Поэтому я чувствую себя в безопасности», — уверил Холланд.
В ближайшие месяцы у актера плотный график премьер. 17 июля в мировой прокат выходит «Одиссея» Кристофера Нолана, где Том Холланд снялся в роли Телемаха, пожертвовав съемками в «Человеке-пауке 4»
31 июля зрители увидят блокбастер «Человек-паук: Новый день», где Том вновь сыграл Питера Паркера.