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Том Холланд высказался об ИИ: «Не способен понять эмоции людей»

По мнению актера, нейросети не заменят человеческие эмоции в искусстве
Рита Захарова
Автор Кино Mail
Том Холланд
Том ХолландИсточник: Legion-Media.ru

Том Холланд объяснил, что не видит угрозы со стороны искусственного интеллекта для творческих профессий. По мнению 30-летнего актера, настоящее искусство неразрывно связано с человеческими переживаниями, которые машина не способна воспроизвести. Своими мыслями на эту тему артист поделился в эфире испанского ток-шоу «El Hormiguero».

«ИИ умеет анализировать данные, но не способен понять эмоции людей, — отметил звезда фильмов о Человеке-пауке. 

По мнению Холланда, нейросеть не понимает разницы между счастьем и грустью. 

Кадр из фильма «Человек-паук: Новый день»
Кадр из фильма «Человек-паук: Новый день»

«В живописи художники не копируют чужие работы, а выражают себя. Поэтому я чувствую себя в безопасности», — уверил Холланд.

В ближайшие месяцы у актера плотный график премьер. 17 июля в мировой прокат выходит «Одиссея» Кристофера Нолана, где Том Холланд снялся в роли Телемаха, пожертвовав съемками в «Человеке-пауке 4»

31 июля зрители увидят блокбастер «Человек-паук: Новый день», где Том вновь сыграл Питера Паркера.

Ранее Зендая и Том Холланд появились на премьерах «Человека-паука 4».