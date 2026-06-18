Том Холланд объяснил, что не видит угрозы со стороны искусственного интеллекта для творческих профессий. По мнению 30-летнего актера, настоящее искусство неразрывно связано с человеческими переживаниями, которые машина не способна воспроизвести. Своими мыслями на эту тему артист поделился в эфире испанского ток-шоу «El Hormiguero».