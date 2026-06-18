Отношения между Ириной Пеговой и актером Сергеем Мариным завязались в 2023 году на площадке сериала «Царская прививка». Долгое время пара не раскрывала детали своей личной жизни. В мае 2025 года Пегова подтвердила, что встречается с Мариным, а уже в июне они впервые появились на публике вместе. В марте у поклонников возникли подозрения, что пара тайно сыграла свадьбу. Подробнее об избраннике актрисы читайте в статье.