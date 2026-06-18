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Ирина Пегова отметила 48-летие вместе с возлюбленным Сергеем Мариным

Актриса уехала на отдых вместе с возлюбленным
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Ирина Пегова и Сергей Марин, фото: пресс-служба
Ирина Пегова и Сергей Марин, фото: пресс-служба

18 июня актрисе Ирине Пеговой исполнилось 48 лет. Свой день рождения она решила отметить в компании возлюбленного Сергея Марина, который моложе нее на 10 лет. Пара отправилась в Вологду.

Кадрами из путешествия Пегова поделилась в своем личном блоге. На них влюбленные изучают местные достопримечательности, проводят время на природе и танцуют.

Ирина Пегова и Сергей Марин / фото: соцсети
Ирина Пегова и Сергей Марин / фото: соцсети
Ирина Пегова и Сергей Марин / фото: соцсети
Ирина Пегова и Сергей Марин / фото: соцсети

Отношения между Ириной Пеговой и актером Сергеем Мариным завязались в 2023 году на площадке сериала «Царская прививка». Долгое время пара не раскрывала детали своей личной жизни. В мае 2025 года Пегова подтвердила, что встречается с Мариным, а уже в июне они впервые появились на публике вместе. В марте у поклонников возникли подозрения, что пара тайно сыграла свадьбу. Подробнее об избраннике актрисы читайте в статье

Ранее Пегова показала 20-летнюю дочь от актера Дмитрия Орлова.  