Собчак назвала Богомолова диктатором и абьюзером

«Все зависит от мудрости и терпения Богомолова. У него есть мудрость и, самое главное, есть талант — для него перформанс дороже, чем он сам. Мне кажется, Ксюша, что с твоим талантом, умом и происхождением никто на свете не равен Анатолию Александровичу Собчаку», — заявил телеведущий.