Собчак назвала Богомолова диктатором и абьюзером

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак призналась в своем шоу «Что о тебе думают?» на VK Видео, что люди зачастую неправильно интерпретируют ее отношения с мужем — режиссером Константином Богомоловым.
По словам знаменитости, общество представляет ее в браке как «бой-бабу с плеткой», а Богомолова как «худощавого интеллигента, которого вытащили из подвала». Телеведущая подчеркнула, что их отношения выглядят совершенно не так.
«Люди не знают, что Костя — диктатор, абьюзер и самый главный в семье. Мне это и нравится — что появился мужчина, который произвел укрощение строптивой», — поделилась журналистка.
Гостем этого выпуска стал телеведущий Дмитрий Дибров. Он предрек журналистке одиночество. По мнению шоумена, ни один мужчина экс-ведущей «Дома 2» не сравнится с ее отцом — политиком Анатолием Собчаком.
«Все зависит от мудрости и терпения Богомолова. У него есть мудрость и, самое главное, есть талант — для него перформанс дороже, чем он сам. Мне кажется, Ксюша, что с твоим талантом, умом и происхождением никто на свете не равен Анатолию Александровичу Собчаку», — заявил телеведущий.
Звезда призналась, что ей не свойственно одиночество. По ее мнению, Богомолов — это ее последний муж и главная любовь жизни. При этом знаменитость согласилась, что отец завысил ее стандарты мужчин.
Ранее Ксения Собчак отреагировала на слухи о врагах своего мужа.