Поиск Яндекса
Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Собчак назвала Богомолова диктатором и абьюзером

Телеведущая Ксения Собчак призналась, что ей нравятся диктаторские черты в Богомолове
Константин Богомолов и Ксения Собчак / фото: соцсети
Константин Богомолов и Ксения Собчак / фото: соцсети

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак призналась в своем шоу «Что о тебе думают?» на VK Видео, что люди зачастую неправильно интерпретируют ее отношения с мужем — режиссером Константином Богомоловым.

По словам знаменитости, общество представляет ее в браке как «бой-бабу с плеткой», а Богомолова как «худощавого интеллигента, которого вытащили из подвала». Телеведущая подчеркнула, что их отношения выглядят совершенно не так.

«Люди не знают, что Костя — диктатор, абьюзер и самый главный в семье. Мне это и нравится — что появился мужчина, который произвел укрощение строптивой», — поделилась журналистка.

Константин Богомолов и Ксения Собчак
Константин Богомолов и Ксения Собчак

Гостем этого выпуска стал телеведущий Дмитрий Дибров. Он предрек журналистке одиночество. По мнению шоумена, ни один мужчина экс-ведущей «Дома 2» не сравнится с ее отцом — политиком Анатолием Собчаком.

«Все зависит от мудрости и терпения Богомолова. У него есть мудрость и, самое главное, есть талант — для него перформанс дороже, чем он сам. Мне кажется, Ксюша, что с твоим талантом, умом и происхождением никто на свете не равен Анатолию Александровичу Собчаку», — заявил телеведущий.

Звезда призналась, что ей не свойственно одиночество. По ее мнению, Богомолов — это ее последний муж и главная любовь жизни. При этом знаменитость согласилась, что отец завысил ее стандарты мужчин.

Ранее Ксения Собчак отреагировала на слухи о врагах своего мужа.