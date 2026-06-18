Вадим Верник назвал Золотовицкого человеком эпохи Возрождения

В заключение собеседник ТАСС заявил, что коллектив театра не был готов к смерти мастера. «Жизнь Игоря Яковлевича оборвалась как будто на ходу. Никто не был к этому готов. Не был готов к этому и сам Золотовицкий. Но трагедия случилась. Сегодня все мы по-прежнему помним Игоря Яковлевича — его улыбку, теплую актерскую энергию, замечательные роли. Он навсегда останется в нашей памяти», — подвел итог руководитель пресс-службы МХТ имени А. П. Чехова.