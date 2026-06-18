Наталья Варлей: Нина в «Кавказской пленнице, или Новых приключениях Шурика»
Наталья Варлей сыграла студентку, комсомолку и красавицу Нину в комедии «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (1967). Это была первая роль в кино для выпускницы циркового училища, обладавшей абсолютным слухом и хорошими вокальными данными. Но в итоге Нина в фильме говорит голосом актрисы Надежды Румянцевой («Девчата»).
Варлей не знала, что режиссер Леонид Гайдай решил пригласить Румянцеву на переозвучивание. На премьере Наталья увидела себя, говорящей другим голосом, и едва не расплакалась прямо в кинотеатре. Пела она тоже не сама — знаменитую песню про белых медведей исполнила Аида Ведищева. Позднее Варлей признавалась в интервью, что тяжело переживала этот факт. По ее мнению, голос Румянцевой звучал взрослее ее Нины. Но Гайдай тогда резко объяснил, что так будет лучше для фильма.
Через четыре года Варлей снова снялась у Гайдая — в фильме «12 стульев» она сыграла Лизу. И снова в кадре за нее говорила Румянцева. Сама же Варлей впоследствии подарила свой голос десяткам зарубежных актрис. Например, она дублировала Веронику Кастро в сериале «Дикая Роза».
Арчил Гомиашвили: Остап Бендер в «12 стульях»
В еще одной культовой комедии Гайдая — «12 стульях» (1971) — исполнитель главной роли Остапа Бендера, грузинский актер Арчил Гомиашвили, говорит голосом актера Юрия Саранцева. Официальной причиной замены называли заметный грузинский акцент. Но сам Арчил считал переозвучивание местью режиссера.
На площадке они много спорили. Гомиашвили мечтал о роли Остапа Бендера, считая его сложным и драматическим персонажем. Он был не согласен с чисто комедийной трактовкой образа, предложенной Гайдаем. Споры между актером и режиссером нередко переходили в громкие перепалки. Расстались они почти врагами, и Гомиашвили так и не простил переозвучивания именитому режиссеру.
Ирина Алферова: Констанция в «Д’Артаньяне и трех мушкетерах»
Режиссер музыкального фильма «Д’Артаньян и три мушкетера» (1979) Георгий Юнгвальд-Хилькевич в роли Констанции видел Евгению Симонову. Но, по его словам, чиновники из Госкино настояли именно на кандидатуре Ирины Алферовой, иначе грозились не утвердить Михаила Боярского на главную роль.
Актриса вспоминала, что режиссер хамил ей на площадке, а когда она ответила на очередной выпад в свой адрес, то он значительно сократил сцены с ее участием. На финальное озвучивание Алферову не позвали. Констанция в фильме говорит голосом Анастасии Вертинской («Алые паруса»). На премьеру «Трех мушкетеров» Алферова и вовсе не пришла.
Лариса Гузеева: Лариса Огудалова из «Жестокого романса»
Свою первую главную роль в кино молодая актриса сыграла у самого Эльдара Рязанова в фильме «Жестокий романс» (1984). На площадке обычно мягкий режиссер порой выходил из себя, требуя от неопытной артистки более ярких эмоций. А для озвучивания героини пригласил профессиональную актрису дубляжа Анну Каменкову — русский голос Джульетты из фильма Франко Дзеффирелли. Романсы же исполнила певица Валентина Пономарева.
Рязанов посчитал голос Гузеевой слишком низким для романтичной и наивной Ларисы Огудаловой. Но актрису это решение оскорбило. По словам Анны Каменковой, Гузеева звонила ей и говорила неприятные вещи.
Голосом Каменковой говорит еще одна романтическая героиня — Анастасия Ягужинская в фильме «Гардемарины, вперед!». Сыгравшая эту роль Татьяна Лютаева на момент озвучивания рожала ребенка, поэтому и пригласили Каменкову.
Сергей Жигунов: Александр Белов в «Гардемаринах, вперед!»
Режиссер приключенческого фильма «Гардемарины, вперед!» (1987) Светлана Дружинина мечтала видеть в одной из главных ролей Олега Меньшикова. Но тот из-за занятости отказался от проекта. В итоге Александра Белова сыграл Сергей Жигунов, а озвучил его все же Меньшиков.
По официальной версии, замена произошла из-за проблем с голосом у Жигунова после съемок. Но актера очень задело, что в своем первом по-настоящему популярном проекте он говорит не своим голосом. Вскоре отношения Жигунова с Дружининой окончательно испортились, и в третьей части приключений гардемаринов Сергей уже не участвовал.
По иронии судьбы из-за озвучивания Жигунов окончательно рассорился и со своим некогда близким другом, другим гардемарином Дмитрием Харатьяном. Речь идет о проекте «Королева Марго», в котором Жигунов выступал продюсером. На этапе постпродакшена он решил заменить голоса исполнителей главных ролей — Евгении Добровольской и Михаила Ефремова. В знак солидарности с коллегами от дубляжа отказался и Дмитрий Харатьян.
Барбара Брыльска: Надя в «Иронии судьбы, или С легким паром!»
Надя Шевелева в новогодней классике «Ирония судьбы, или С легким паром!» (1975) — учительница русского языка и литературы. Поэтому польский акцент исполнительницы этой роли Барбары Брыльской, конечно, был не к месту. В фильме Надя говорит голосом Валентины Талызиной. Она же сыграла одну из ее подруг — ту самую, в мохнатой шапке.
Талызина не любит вспоминать об этом фильме, так как была обижена на режиссера Эльдара Рязанова: ее имя даже не указали в титрах. Государственную премию СССР за роль Нади также получила только Брыльска.
Польская актриса в интервью называла Талызину «подлым человеком» и обвиняла ее в зависти к полученной премии. Интересно, что спустя много лет Валентина Талызина еще раз озвучила Брыльскую — в новогоднем музыкальном фильме «Первый скорый» (2006).