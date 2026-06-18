Варлей не знала, что режиссер Леонид Гайдай решил пригласить Румянцеву на переозвучивание. На премьере Наталья увидела себя, говорящей другим голосом, и едва не расплакалась прямо в кинотеатре. Пела она тоже не сама — знаменитую песню про белых медведей исполнила Аида Ведищева. Позднее Варлей признавалась в интервью, что тяжело переживала этот факт. По ее мнению, голос Румянцевой звучал взрослее ее Нины. Но Гайдай тогда резко объяснил, что так будет лучше для фильма.