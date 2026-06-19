Фильм «Назад в будущее» пестрит демонстрациями «эффекта бабочки», призванными показать последствия действий Марти в прошлом. Явные, вроде изменения судьбы членов семьи Макфлаев, хорошо заметны. Но есть и некоторые моменты, которые видны лишь при внимательном просмотре. Так, в начале фильма Бифф Таннен (Томас Ф. Уилсон) достает банку пенного из холодильника Джорджа Макфлая и пеняет тому, что у него в качестве угощения лишь легкое пиво Miller Lite. Но в последней сцене, когда прибывший из будущего Док заправляет Делориан мусором, содержимое мусорного бака у дома Макфлаев изменилось. Теперь в нем лежит банка куда более дорогого и статусного Miller High Life, подчеркивающая изменения в образе жизни Джорджа.