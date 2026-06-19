Культовый фантастический фильм «Назад в будущее» вышел на экраны в 1985 году, закрепив за Робертом Земекисом статус талантливого режиссера, приобретенный после успеха его предыдущей картины «Роман с камнем». Главные роли сыграли начинающий актер Майкл Дж. Фокс и уже многоопытный Кристофер Ллойд, для которого, тем не менее, роль доктора Эммета Брауна стала одной из самых ярких в карьере.
Фильм насыщен отсылками к популярной культуре второй половины прошлого века. Однако они являются значимой частью повествования, а потому лежат на поверхности. Однако есть в картине и неприметные пасхалки, найти которые могут лишь внимательные зрители.
Часы с фигуркой
Многострадальные часы на здании суда Хилл-Вэлли встречаются во всех трех фильмах серии «Назад в будущее», но в первой части у них самая заметная роль. В кульминационный момент фильма Док из 1955 года повисает на стрелках часов, чтобы подключить провод и отправить Марти в будущее. Намек на такое развитие событий содержится в начальном кадре: среди множества часов в ангаре Дока мелькает модель башни суда с часами, на стрелках которых висит человек. При этом сама демонстрация часов копирует аналогичную открывающую сцену из фильма 1960 года «Машина времени».
Еще раз про часы
Еще одна пасхалка с часами видна во время разговора Марти и Дженнифер (Клодия Уэллс) на главной площади города. За секунду до романтического поцелуя к ним подходит местная активистка из общества защиты часов и громогласно требует сдать денег на спасение часов. На груди у нее значок с часами, что логично. Но на этих часах изображен человек, висящий на стрелках. Помимо явного намека на дальнейшее развитие действия это также отсылка к классической американской немой комедии «Наконец в безопасности!» с Гарольдом Ллойдом.
Привет Кубрику
Шильдик с надписью CRM 114 на мгновение мелькает в кадре, когда Марти решает опробовать гигантский гитарный усилитель в ангаре Дока. И это не простое сочетание букв и цифр. Устройство под названием «Дискриминатор CRM 114» впервые появилось в антивоенном фильме Стэнли Кубрика «Доктор Стрейнджлав, или Как я перестал бояться и полюбил бомбу». Затем великий режиссер делал отсылки к этому прибору в других своих фильмах. А Земекис, юность которого пришлась на рассвет творчества Кубрика, не мог не сделать комплимент великому режиссеру.
Гитарист от бога
Актер Майкл Дж. Фокс до начала съемок «Назад в будущее» на гитаре играть не умел. Но ради достоверного отображения персонажа он несколько месяцев брал уроки игры на гитаре. В качестве жеста благодарности Земекис нашел в фильме небольшую роль для преподавателя гитарного мастерства Пола Хэнсона. Он появляется на экране в качестве басиста рок-группы, с которой Марти проходит прослушивание в школьном зале.
Громковато вышло
На прослушивании группа Марти играет тяжелый кавер на песню «Power of Love» группы Huey Lewis and the News. Строгое жюри некоторое время наблюдает за выступлением музыкантов, но потом один из судей через мегафон прерывает их, заявив, что они играют слишком громко. Этого любителя тишины сыграл сам Хьюи Льюис, песню которого исполняют Марти и его друзья.
Комплимент от режиссера
Съемки фильма требуют слаженного труда множества разноплановых специалистов, причем имена многих из них проходят мимо зрителя лишь в финальных титрах, когда все уже покидают кинозал. Но трудившаяся не покладая рук ассистентка режиссера Мэри Рэдфорд получила в фильме персональное упоминание. Во время прогулки после прослушивания Марти и Дженнифер проходят мимо зеленого автомобиля, стоящего к ним кормой. Надпись на номерном знаке этой машины гласит: «Для Мэри».
Клуб путешественников во времени
Попав в 1955 год, Марти врезается в сарай мистера Пибоди. Сын фермера Шерман распознает в автомобиле Марти космический корабль из комиксов, и Пибоди-старший выгоняет непрошеного гостя с другой планеты выстрелами из дробовика. Марти вынужден экстренно уехать, по пути сбив одну из двух молодых сосен, что впоследствии приводит к изменению названия торгового центра в Хилл-Вэлли. В этой сценке скрыта пасхалка, понятная всем любителям «Шоу Рокки и Буллвинкля», выходившего в начале 1960-х. В нем героями скетчей под общим названием «Невероятная история Пибоди» были путешественники во времени — сверхразумная собака Пибоди и ее спутник, мальчик Шерман.
Добряк Эдди
Случайно сорвав знакомство своих родителей, Марти вынужден заняться перевоспитанием Джорджа Макфлая (Криспин Гловер). Он является к своему отцу в защитном скафандре, представившись Дартом Вейдером с планеты Вулкан (отсылки к «Звездным войнам» и «Звездному пути», разумеется). А для пущего эффекта давит на уши Джорджа мощным гитарным рифом с кассеты с надписью Edward Van Halen. Эта надпись дает зрителю понять, что достать права на музыку известной группы Van Halen создателям «Назад в будущее» не удалось. Но ее гитарист Эдди Ван Хален в частном порядке записал для фильма небольшой гитарный запил.
Банка с намеком
Фильм «Назад в будущее» пестрит демонстрациями «эффекта бабочки», призванными показать последствия действий Марти в прошлом. Явные, вроде изменения судьбы членов семьи Макфлаев, хорошо заметны. Но есть и некоторые моменты, которые видны лишь при внимательном просмотре. Так, в начале фильма Бифф Таннен (Томас Ф. Уилсон) достает банку пенного из холодильника Джорджа Макфлая и пеняет тому, что у него в качестве угощения лишь легкое пиво Miller Lite. Но в последней сцене, когда прибывший из будущего Док заправляет Делориан мусором, содержимое мусорного бака у дома Макфлаев изменилось. Теперь в нем лежит банка куда более дорогого и статусного Miller High Life, подчеркивающая изменения в образе жизни Джорджа.