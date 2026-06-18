Светлаков, Банщикова, Уколова: звезды на открытии фестиваля сериалов «Пилот»

Ведущей церемонии открытия уже во второй раз стала Анна Банщикова. Она напомнила, что в 2026 году в программу документальных сериалов вошли 12 проектов, а конкурс игровых сериалов представлен 21 пилотом. Также в рамках смотра впервые пройдет конкурс «Вторые сезоны», победителя в котором определят зрители, а в рамках деловой программы состоится голосование за самый ожидаемый сериал.