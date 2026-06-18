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Светлаков, Банщикова, Уколова: звезды на открытии фестиваля сериалов «Пилот»

Кто из звезд прошел по красной дорожке и кому достался первый приз — читайте в репортаже Кино Mail
Анна Гоголь
Редактор Кино Mail
Фестиваль сериалов «Пилот 2026»
Фестиваль сериалов «Пилот 2026»

17 июня в городе Иваново стартовал VIII Фестиваль сериалов «Пилот». Церемония открытия по традиции прошла в Арт-пространстве железнодорожного вокзала, оформленном в стилистике зала ожидания с электронным табло на сцене и красной дорожкой.

Первыми звездными гостями смотра стали Сергей Светлаков, Анастасия Уколова, Светлана Камынина, Антон Филипенко, Юлия Волкова, Ангелина Пахомова, Наталья Фенкина, Карен Арутюнов, Диана Милютина и другие. Практически все они приехали на фестиваль представлять свои проекты.

Сергей Светлаков
Сергей СветлаковИсточник: Алексей Молчановский
Светлана Камынина
Светлана КамынинаИсточник: Алексей Молчановский
Анастасия Уколова и Ангелина Пахомова, фото: Анна Темерина
Анастасия Уколова и Ангелина Пахомова, фото: Анна Темерина

Ведущей церемонии открытия уже во второй раз стала Анна Банщикова. Она напомнила, что в 2026 году в программу документальных сериалов вошли 12 проектов, а конкурс игровых сериалов представлен 21 пилотом. Также в рамках смотра впервые пройдет конкурс «Вторые сезоны», победителя в котором определят зрители, а в рамках деловой программы состоится голосование за самый ожидаемый сериал.

Всего в последний день смотра вручат награды в десяти номинациях, в числе которых лучшие актер, актриса, режиссер и лучший пилот сериала по мнению зрителей и жюри.

Анна Банщикова
Анна БанщиковаИсточник: Алексей Молчановский

По традиции, на церемонии открытия «Пилота» был присужден первый специальный приз — он достался продюсеру, шоураннеру и генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту «за вклад в развитие российской сериальной индустрии».

Объявляя лауреата, председатель оргкомитета фестиваля Антон Калинкин рассказал, что Эрнст относится с любовью к своим проектам. «Глубина погружения в каждый придуманный и сделанный им проект и неимоверная вера в то, что он делает, являются примером для многих в индустрии», — отметил Калинкин.

Анна Банщикова, Константин Эрнст и Антон Калинкин
Анна Банщикова, Константин Эрнст и Антон КалинкинИсточник: Алексей Молчановский

Константин Эрнст не смог получить награду лично, но вышел на связь онлайн, поблагодарил за приз и внимание и вспомнил самые успешные свои проекты — от сериала «Зал ожидания», выпущенного в 1998 году, до исторической драмы «Лиля», которая выйдет в онлайн-кинотеатре Кино1ТВ уже осенью.

Завершилась церемония открытия «Пилота 2026» просмотром первого эпизода исторического детектива с элементами мелодрамы «Куколка», которую представили режиссер Егор Анашкин, продюсер Илья Неретин и исполнительница главной роли Анастасия Уколова. Создатели «Куколки» отметили, что работа над проектом начиналась много лет назад, и сыгравшие в нем ведущие роли Роман Мадянов и Владимир Симонов, к сожалению, не дожили до премьеры.

Илья Неретин, Егор Анашкин и Анастасия Уколова
Илья Неретин, Егор Анашкин и Анастасия УколоваИсточник: Алексей Молчановский

VIII Фестиваль сериалов «Пилот» продлится в Иванове до 21 июня.