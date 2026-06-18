Светлаков, Банщикова, Уколова: звезды на открытии фестиваля сериалов «Пилот»

17 июня в городе Иваново стартовал VIII Фестиваль сериалов «Пилот». Церемония открытия по традиции прошла в Арт-пространстве железнодорожного вокзала, оформленном в стилистике зала ожидания с электронным табло на сцене и красной дорожкой.
Первыми звездными гостями смотра стали Сергей Светлаков, Анастасия Уколова, Светлана Камынина, Антон Филипенко, Юлия Волкова, Ангелина Пахомова, Наталья Фенкина, Карен Арутюнов, Диана Милютина и другие. Практически все они приехали на фестиваль представлять свои проекты.
Ведущей церемонии открытия уже во второй раз стала Анна Банщикова. Она напомнила, что в 2026 году в программу документальных сериалов вошли 12 проектов, а конкурс игровых сериалов представлен 21 пилотом. Также в рамках смотра впервые пройдет конкурс «Вторые сезоны», победителя в котором определят зрители, а в рамках деловой программы состоится голосование за самый ожидаемый сериал.
Всего в последний день смотра вручат награды в десяти номинациях, в числе которых лучшие актер, актриса, режиссер и лучший пилот сериала по мнению зрителей и жюри.
По традиции, на церемонии открытия «Пилота» был присужден первый специальный приз — он достался продюсеру, шоураннеру и генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту «за вклад в развитие российской сериальной индустрии».
Объявляя лауреата, председатель оргкомитета фестиваля Антон Калинкин рассказал, что Эрнст относится с любовью к своим проектам. «Глубина погружения в каждый придуманный и сделанный им проект и неимоверная вера в то, что он делает, являются примером для многих в индустрии», — отметил Калинкин.
Константин Эрнст не смог получить награду лично, но вышел на связь онлайн, поблагодарил за приз и внимание и вспомнил самые успешные свои проекты — от сериала «Зал ожидания», выпущенного в 1998 году, до исторической драмы «Лиля», которая выйдет в онлайн-кинотеатре Кино1ТВ уже осенью.
Завершилась церемония открытия «Пилота 2026» просмотром первого эпизода исторического детектива с элементами мелодрамы «Куколка», которую представили режиссер Егор Анашкин, продюсер Илья Неретин и исполнительница главной роли Анастасия Уколова. Создатели «Куколки» отметили, что работа над проектом начиналась много лет назад, и сыгравшие в нем ведущие роли Роман Мадянов и Владимир Симонов, к сожалению, не дожили до премьеры.
VIII Фестиваль сериалов «Пилот» продлится в Иванове до 21 июня.