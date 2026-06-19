«Фонари» (Lanterns) — один из ключевых проектов обновленной киновселенной DC, которую развивают Джеймс Ганн и Питер Сафран. В отличие от большинства историй о супергероях, сериал делает ставку не на масштабные космические сражения, а на криминальную интригу. Главными героями станут легендарный Зеленый Фонарь Хэл Джордан и его молодой напарник Джон Стюарт, которым предстоит расследовать загадочное убийство в американской глубинке. Создатели не скрывают, что вдохновлялись такими сериалами, как «Настоящий детектив» и «Медленные лошади», поэтому зрителей ждет более приземленная и взрослая история, чем привычные проекты DC. В статье рассказываем, когда выйдет первый сезон сериала и чего от него ждать.
Когда выйдет 1-й сезон сериала «Фонари»
Премьера первого сезона сериала «Фонари» состоится 16 августа 2026 года на телеканале HBO и стриминговом сервисе Max.
Первый сезон будет состоять из восьми эпизодов. Изначально премьеру планировали выпустить раньше, но впоследствии релиз перенесли на вторую половину 2026 года.
«Фонари» станут третьим сериалом первой главы новой «Вселенной DC», получившей название «Боги и монстры». Для руководителей DC Studios Джеймса Ганна и Питера Сафрана этот проект имеет особое значение, поскольку события расследования будут напрямую связаны с развитием общей истории новой франшизы.
Где проходили съемки 1-го сезона сериала «Фонари»
Первоначально производство планировали организовать в Атланте, но позднее Джеймс Ганн и Питер Сафран приняли решение перенести съемки в Лос-Анджелес. По словам Сафрана, студия хотела поддержать местную киноиндустрию после разрушительных лесных пожаров в Южной Калифорнии.
Первые два эпизода снял британский режиссер Джеймс Хоуз, известный по сериалу «Медленные лошади». Остальные серии поставили Стивен Уильямс, Гита Васант Патель и Алик Сахаров.
Кто снимается в 1-м сезоне сериала «Фонари»
Авторы сериала собрали сильный актерский состав, объединив звезд кино и телевидения с перспективными молодыми исполнителями.
Главные роли исполнили:
Кайл Чандлер — Хэл Джордан, легендарный Зеленый Фонарь и бывший летчик-испытатель, готовящийся завершить службу.
Аарон Пьер — Джон Стюарт, молодой новобранец Корпуса Зеленых Фонарей, которому предстоит стать преемником Джордана.
Келли МакДоналд — шериф Керри.
Нэйтан Филлион — Гай Гарднер, самоуверенный член Корпуса Зеленых Фонарей.
Ульрих Томсен — Синестро, бывший Зеленый Фонарь и один из самых известных противников Корпуса.
Также в сериале появятся Гаррет Диллахант, Пурна Джаганнатан, Николь Ари Паркер, Джейсон Риттер, Шерман Огастес, Пол Бен-Виктор, Лора Линни, Пола Паттон и другие актеры.
О чем будет 1-й сезон сериала «Фонари»
В центре истории окажутся два Зеленых Фонаря — опытный ветеран Хэл Джордан и молодой напарник Джон Стюарт.
Им предстоит расследовать загадочное убийство, произошедшее в штате Небраска. По мере продвижения расследования герои начинают понимать, что обычное на первый взгляд преступление связано с куда более масштабными событиями, способными повлиять не только на Землю, но и на всю новую киновселенную DC.
Хотя в сериале сохраняются ключевые элементы мифологии Зеленых Фонарей — энергетические кольца, инопланетные персонажи и Корпус Зеленых Фонарей, создатели сделали историю максимально приземленной. По словам шоураннера Криса Манди, зрителям предложат прежде всего драму и детектив, а уже затем супергеройское приключение.
Интересные факты о 1-м сезоне сериала «Фонари»
Еще до выхода сериал стал одним из самых обсуждаемых проектов DC Studios благодаря необычной концепции и долгой истории разработки.
Проект находится в разработке с 2019 года и за это время был практически полностью перезапущен.
Изначально сериал должен был рассказывать о других Зеленых Фонарях, а Хэл Джордан и Джон Стюарт вообще не входили в число главных героев.
После прихода Джеймса Ганна и Питера Сафрана концепцию полностью переработали, сделав историю детективной драмой.
Шоураннером проекта стал Крис Манди, ранее работавший над криминальной драмой «Озарк».
Одним из исполнительных продюсеров выступил Деймон Линделоф — создатель сериалов «Остаться в живых» и «Хранители».
Над сценарием также работал Том Кинг — один из самых известных современных авторов комиксов DC.
Сериал не экранизирует конкретную сюжетную арку комиксов, а рассказывает самостоятельную историю, сохраняя при этом ключевые элементы мифологии Зеленых Фонарей.
По словам Джеймса Ганна, «Фонари» станут одним из важнейших проектов новой «Вселенной DC», поскольку события сериала будут иметь значение для развития всей франшизы.