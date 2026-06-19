«Фонари» (Lanterns) — один из ключевых проектов обновленной киновселенной DC, которую развивают Джеймс Ганн и Питер Сафран. В отличие от большинства историй о супергероях, сериал делает ставку не на масштабные космические сражения, а на криминальную интригу. Главными героями станут легендарный Зеленый Фонарь Хэл Джордан и его молодой напарник Джон Стюарт, которым предстоит расследовать загадочное убийство в американской глубинке. Создатели не скрывают, что вдохновлялись такими сериалами, как «Настоящий детектив» и «Медленные лошади», поэтому зрителей ждет более приземленная и взрослая история, чем привычные проекты DC. В статье рассказываем, когда выйдет первый сезон сериала и чего от него ждать.