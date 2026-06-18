«Ешь, молись, худей» (оригинальное название — Saccharine) — это боди-хоррор, который уже успел прогреметь на фестивалях «Сандэнс» и «Берлинале». Сюжет строится вокруг студентки-медика Ханы, которая в отчаянной попытке изменить свою внешность прибегает к шокирующему методу: начинает употреблять человеческий прах. Но эксперимент оборачивается настоящим кошмаром — в жизнь девушки вторгается зловещая сила, и чем стройнее она становится, тем ненасытнее преследующее ее существо. Критики уже успели сравнить картину с нашумевшей «Субстанцией», отметив, что фильм умело обращается к тревогам эпохи повального увлечения «волшебными» таблетками для похудения. В статье рассказываем, когда выйдет фильм и другие подробности о проекте.