«Ешь, молись, худей» (оригинальное название — Saccharine) — это боди-хоррор, который уже успел прогреметь на фестивалях «Сандэнс» и «Берлинале». Сюжет строится вокруг студентки-медика Ханы, которая в отчаянной попытке изменить свою внешность прибегает к шокирующему методу: начинает употреблять человеческий прах. Но эксперимент оборачивается настоящим кошмаром — в жизнь девушки вторгается зловещая сила, и чем стройнее она становится, тем ненасытнее преследующее ее существо. Критики уже успели сравнить картину с нашумевшей «Субстанцией», отметив, что фильм умело обращается к тревогам эпохи повального увлечения «волшебными» таблетками для похудения. В статье рассказываем, когда выйдет фильм и другие подробности о проекте.
Когда выйдет фильм «Ешь, молись, худей»
Российская премьера фильма запланирована на 13 августа 2026 года. Дистрибьютором ленты в России выступает компания World Pictures, которая уже представила дублированный трейлер картины.
В мире картина впервые была показана 22 января в программе «Полуночные показы» фестиваля «Сандэнс», а затем европейская премьера состоялась в специальной секции 76-го Берлинского международного кинофестиваля.
Кто снимается в фильме «Ешь, молись, худей»
В центре этой пугающей истории — актриса Мидори Френсис, известная по сериалу «Анатомия страсти» и фильму «8 подруг Оушена». Ее партнерами по съемочной площадке стали Даниэль МакДональд («Птичий короб», «Леди Берд», «Американская история ужасов»), Мадлен Мэдден («Пикник у Висячей скалы»).
В актерский состав также вошли Анна Адамс, Андре Онг Карлессо, Лиза Криттенден и другие актеры.
О чем будет фильм «Ешь, молись, худей»
Сюжет картины разворачивается вокруг студентки медицинского факультета Ханы, которая тяжело переживает личные неудачи и болезненно относится к собственной внешности. В поисках быстрого способа измениться она решается на сомнительный эксперимент — начинает питаться человеческими останками. Но то, что поначалу выглядит как радикальный метод похудения, быстро перерастает в настоящий ужас: призраки мертвых, которых она поглощает, начинают вторгаться в ее жизнь.
Режиссер описывает сцены приема пищи в фильме как полноценные экшн-эпизоды — актриса Мидори Френсис настаивала на том, чтобы есть на камеру по-настоящему, без голливудской имитации. Картина исследует тему саморазрушения в погоне за навязанными идеалами и задается вопросом: готова ли современная девушка пожертвовать всем, чтобы стать лучшей версией себя.
Интересные факты о фильме «Ешь, молись, худей»
Фильм уже успел привлечь внимание как зрителей, так и критиков. Отмечают, что фильм уже в одном ряду с такими хитами на тему стремления к красоте, как «Субстанция» Корали Фаржа и «Гадкая сестра» Эмили Блихфельдт.
Провокационный слоган картины — What's eating you? («Что тебя пожирает?») — как нельзя лучше отражает двойной смысл происходящего на экране.