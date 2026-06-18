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Что известно о фильме «Ешь, молись, худей»: дата выхода и другие подробности

Рассказываем, когда выйдет фильм «Ешь, молись, худей» — провокационная лента австралийского режиссера Натали Джеймс
Никита Шабанов
Автор Кино Mail
Кадр из фильма Ешь, молись, худей
Кадр из фильма «Ешь, молись, худей»

«Ешь, молись, худей» (оригинальное название — Saccharine) — это боди-хоррор, который уже успел прогреметь на фестивалях «Сандэнс» и «Берлинале». Сюжет строится вокруг студентки-медика Ханы, которая в отчаянной попытке изменить свою внешность прибегает к шокирующему методу: начинает употреблять человеческий прах. Но эксперимент оборачивается настоящим кошмаром — в жизнь девушки вторгается зловещая сила, и чем стройнее она становится, тем ненасытнее преследующее ее существо. Критики уже успели сравнить картину с нашумевшей «Субстанцией», отметив, что фильм умело обращается к тревогам эпохи повального увлечения «волшебными» таблетками для похудения. В статье рассказываем, когда выйдет фильм и другие подробности о проекте.

Когда выйдет фильм «Ешь, молись, худей»

Российская премьера фильма запланирована на 13 августа 2026 года. Дистрибьютором ленты в России выступает компания World Pictures, которая уже представила дублированный трейлер картины.

В мире картина впервые была показана 22 января в программе «Полуночные показы» фестиваля «Сандэнс», а затем европейская премьера состоялась в специальной секции 76-го Берлинского международного кинофестиваля. 

Кто снимается в фильме «Ешь, молись, худей»

Мидори Френсис в фильме Ешь, молись, худей
Мидори Френсис в фильме «Ешь, молись, худей»

В центре этой пугающей истории — актриса Мидори Френсис, известная по сериалу «Анатомия страсти» и фильму «8 подруг Оушена». Ее партнерами по съемочной площадке стали Даниэль МакДональд («Птичий короб», «Леди Берд», «Американская история ужасов»), Мадлен Мэдден («Пикник у Висячей скалы»).

В актерский состав также вошли Анна Адамс, Андре Онг Карлессо, Лиза Криттенден и другие актеры.

О чем будет фильм «Ешь, молись, худей»

Кадр из фильма Ешь, молись, худей
Кадр из фильма «Ешь, молись, худей»

Сюжет картины разворачивается вокруг студентки медицинского факультета Ханы, которая тяжело переживает личные неудачи и болезненно относится к собственной внешности. В поисках быстрого способа измениться она решается на сомнительный эксперимент — начинает питаться человеческими останками. Но то, что поначалу выглядит как радикальный метод похудения, быстро перерастает в настоящий ужас: призраки мертвых, которых она поглощает, начинают вторгаться в ее жизнь.

Режиссер описывает сцены приема пищи в фильме как полноценные экшн-эпизоды — актриса Мидори Френсис настаивала на том, чтобы есть на камеру по-настоящему, без голливудской имитации. Картина исследует тему саморазрушения в погоне за навязанными идеалами и задается вопросом: готова ли современная девушка пожертвовать всем, чтобы стать лучшей версией себя. 

Интересные факты о фильме «Ешь, молись, худей»

Фильм уже успел привлечь внимание как зрителей, так и критиков. Отмечают, что фильм уже в одном ряду с такими хитами на тему стремления к красоте, как «Субстанция» Корали Фаржа и «Гадкая сестра» Эмили Блихфельдт.

Провокационный слоган картины — What's eating you? («Что тебя пожирает?») — как нельзя лучше отражает двойной смысл происходящего на экране.