Термин «байопик» происходит от английского biopic — сокращения от biographical picture, то есть «биографическая картина». Так называют художественные фильмы, основанные на биографиях реальных людей — как исторических личностей, так и современников. Понятие вошло в кинематографический обиход в начале 1950-х годов. Сегодня оно широко используется, но его жанровые особенности знают далеко не все — о них и пойдёт речь в этой статье.