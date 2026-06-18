Леонид Ярмольник появится в новом сериале «Трудно быть богом», снятом по одноименному произведению Аркадия и Бориса Стругацких. Об этом стало известно в рамках презентации Института развития интернета на деловой программе VIII Фестиваля сериалов «Пилот».
В экранизации Алексея Германа, вышедшей в 2013 году, Ярмольник исполнил роль Руматы Эсторского. В новом сериале Доном Руматой стал сербский актер Александар Радойичич, а герой 72-летнего Ярмольника появится в коротком эпизоде.
Действие нового сериала разворачивается в далеком будущем. Ученые с Земли живут на планете Арканар, переживающей стагнацию и все больше скатывающейся в дремучее Средневековье. Они находятся на чужой земле на правах наблюдателей и не должны вмешиваться в ход истории, но могут помогать выдающимся жителям двигать цивилизацию вперед.
На презентации ИРИ показали первые девять минут первой серии. В них герой Сергея Безрукова, наблюдатель Саша, возвращается на космический корабль со своим раненым другом, которого играет Леонид Ярмольник. Не приходя в сознание, герой Ярмольника умирает, из-за чего Саше приходится искать нового напарника: по правилам, на планете должно находиться два наблюдателя. Так на Арканар отправляется историк Антон – под видом дворянина Руматы Эсторского.
В других ролях в сериале «Трудно быть богом» заняты Никита Кологривый, Федор Бондарчук, Федор Лавров, Лев Зулькарнаев.
Ранее были опубликованы кадры, где Равшана Куркова предстала в образе доны Кондор.