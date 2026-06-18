Действие нового сериала разворачивается в далеком будущем. Ученые с Земли живут на планете Арканар, переживающей стагнацию и все больше скатывающейся в дремучее Средневековье. Они находятся на чужой земле на правах наблюдателей и не должны вмешиваться в ход истории, но могут помогать выдающимся жителям двигать цивилизацию вперед.



На презентации ИРИ показали первые девять минут первой серии. В них герой Сергея Безрукова, наблюдатель Саша, возвращается на космический корабль со своим раненым другом, которого играет Леонид Ярмольник. Не приходя в сознание, герой Ярмольника умирает, из-за чего Саше приходится искать нового напарника: по правилам, на планете должно находиться два наблюдателя. Так на Арканар отправляется историк Антон – под видом дворянина Руматы Эсторского.