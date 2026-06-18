В Дарвиновском музее показали символ фильма «Молчание ягнят»

Экспозиция посвящена оптическим иллюзиям, мимикрии и камуфляжу в мире насекомых. Одним из экспонатов выставки стал бражник Acherontia atropos с рисунком черепа на спинке. Сама бабочка стала символом фильма «Молчание ягнят» с Энтони Хопкинсом.