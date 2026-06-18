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В Дарвиновском музее показали символ фильма «Молчание ягнят»

Выставка «Бабочки. Иллюзиям вопреки» открылась в Москве
Бражник Acherontia atropos / фото: Дарвиновский музей
Бражник Acherontia atropos / фото: Дарвиновский музей

В Государственном Дарвиновском музее открылась выставка «Бабочки. Иллюзиям вопреки». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе музея.

Экспозиция посвящена оптическим иллюзиям, мимикрии и камуфляжу в мире насекомых. Одним из экспонатов выставки стал бражник Acherontia atropos с рисунком черепа на спинке. Сама бабочка стала символом фильма «Молчание ягнят» с Энтони Хопкинсом.

Помимо коллекции бабочек на выставке представят творчество современных художников — от керамики, скульптуры, акварелей, коллажей и ювелирных украшений до стимпанка, видеоинсталляций и кинетических механизмов.

Посетители смогут увидеть шелкографию «Бабочка перламутровка орегонская» Энди Уорхола, арт-объекты «Бабочки. Капустница», «Перелет» Сергея Яралова, световые инсталляции «Пугающая красота» Кристины Степанян и «20 граней лета. Икосаэдр» Михаила Дьячкова, скульптуры «Вселенная на крыльях бабочки» Юлии Черкасовой, «Психея» Дениса Могильникова и «Бабочки авангарда» Марии Мосенковой, световой арт-объект «ТЕТРАПАК RIP» арт-дуэта Evpraxis, электрокинетический объект «Бабочки» Владимира Мартиросова и Анастасии Кислицыной, а также дизайнерские сумки «Греты Ото», «Иллюзия в зеркалах», «Танец отражений» Аллы Балагуры.