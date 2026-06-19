«Сердце зверя» — новый фильм Дэвида Эйра, снятый по сценарию Камерона Александра. Главную роль в картине исполнил Брэд Питт, который также выступил одним из ее продюсеров. Для Эйра и Питта это уже не первая совместная работа: ранее они выпустили военную драму «Ярость». На этот раз создатели перенесли действие в суровые условия Аляски, где герою предстоит бороться за выживание вдали от цивилизации.