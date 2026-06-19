«Сердце зверя» — новый фильм Дэвида Эйра, снятый по сценарию Камерона Александра. Главную роль в картине исполнил Брэд Питт, который также выступил одним из ее продюсеров. Для Эйра и Питта это уже не первая совместная работа: ранее они выпустили военную драму «Ярость». На этот раз создатели перенесли действие в суровые условия Аляски, где герою предстоит бороться за выживание вдали от цивилизации.
Известно ли, когда выйдет фильм «Сердце зверя» (2026)
Известно, что фильм «Сердце зверя» выйдет в прокат 25 сентября 2026 года. Картина запланирована к осеннему прокату, что традиционно считается периодом крупных премьер студийных проектов.
Кто снимается в фильме «Сердце зверя» (2026)
В фильме «Сердце зверя» (2026) главную роль исполнил Брэд Питт. Он сыграл бывшего бойца спецназа, оказавшегося в экстремальных условиях дикой природы. Его экранным партнером стал пес по кличке Убер, который также является полноценным участником истории.
В актерский состав также вошли Дж.К. Симмонс и Анна Ламбе. Симмонс известен по фильмам «Одержимость» и трилогии «Человек-паук», а Ламбэ снималась в сериале «Настоящий детектив». Оба актера исполнили роли второго плана, подробности их персонажей на данный момент не раскрываются.
О чем будет фильм «Сердце зверя» (2026)
Действие фильма «Сердце зверя» (2026) разворачивается после крушения самолета над территорией Аляски. В живых остаются только один мужчина и его собака.
Герой — бывший боец спецназа, поэтому у него есть навыки, которые помогают выживать в экстремальных условиях дикой природы. Однако запасы еды и оружия ограничены, а вокруг — пустынная и опасная местность.
Единственным союзником мужчины становится его верный пес. Вместе они пытаются выбраться к людям и преодолеть путь через суровую и безлюдную Аляску.