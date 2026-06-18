Сергей Светлаков впервые за долгое время появился на публике. Как стало известно корреспонденту Кино Mail, актер, продюсер, сценарист и шоумен посетил церемонию открытия VIII Фестиваля сериалов «Пилот», которая состоялась 17 июня в Арт-пространстве железнодорожного вокзала города Иваново.
Светлаков выбрал для выхода в свет легкие футболку, брюки и пиджак в серых тонах и дополнил образ солнцезащитными очками, которые практически не снимал, и браслетами.
Вместе с остальными звездными гостями церемонии артист позировал фотографам и посмотрел первый эпизод сериала «Куколка», открывшего смотр.
В последний раз Светлаков, который редко появляется на светских мероприятиях, посещал премьеру комедии «Невероятные приключения Шурика» вместе с супругой в декабре 2025 года.
VIII Фестиваль сериалов «Пилот» продлится в Иванове до 21 июня.