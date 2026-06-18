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Где снимали фильм «Выготский»: съемочные локации и интересные факты

Биографическая драма режиссера Антона Бильжо переносит зрителей в атмосферу 1930-х годов, а для создания достоверной исторической среды съемочная группа работала сразу в нескольких регионах России и Республики Беларусь
Никита Шабанов
Автор Кино Mail
Кадр из фильма Выготский
Кадр из фильма «Выготский»

Биографическая картина «Выготский» посвящена последнему периоду жизни выдающегося советского психолога и педагога Льва Семеновича Выготского. В центре сюжета — 1934 год, когда тяжело больной ученый соглашается пройти несколько психоаналитических сеансов у Сабины Шпильрейн — знаменитой ученицы Зигмунда Фрейда и Карла Юнга. Через их беседы фильм исследует вопросы человеческого сознания, воспитания и поиска внутренней свободы. Лента выполнена в яркой авторской манере, сочетая реализм с элементами сюрреализма, а важную роль в повествовании играет симфоническая музыка композитора Марка Дорбского. В статье раскрываем подробности, где снимался фильм, а также рассказываем несколько интересных фактов о картине.

Города, места и локации, где снимали «Выготский»

Создатели фильма не ограничились одной съемочной площадкой. Работа над картиной проходила сразу в нескольких регионах, позволивших воссоздать атмосферу довоенного Советского Союза. Известно, что съемки велись в Москве, Ленинградской области и Республике Беларусь.

Москва

Москва, где снимали фильм Выготский
Кадр из фильма «Выготский»

Столица стала одной из ключевых площадок фильма. Здесь разворачивается основное действие картины, события которой происходят в 1934 году. Московские локации использовались для воссоздания городской среды эпохи, в которой жил и работал Лев Выготский.

Ленинградская область

Кадр из фильма Выготский
Кадр из фильма «Выготский»

Часть съемок проходила в Ленинградской области. Создатели фильма не раскрывали конкретные места, но известно, что регион вошел в число основных съемочных площадок исторической драмы.

Республика Беларусь

Часть съемочного процесса состоялась в Беларуси — под Минском и Брестом. Выбор этой страны не случаен: Лев Выготский родился в Орше, а вскоре после его рождения семья переехала в Гомель, где прошло детство будущего ученого. Белорусские локации помогли передать историческую атмосферу начала XX века.

Интересные факты о фильме «Выготский»

Кадр из фильма Выготский
Кадр из фильма «Выготский» ​

Хотя подробности о конкретных съемочных объектах создатели раскрыли не полностью, о самой картине известно немало интересного.

  • Фильм вошел в основной конкурс 48-го Московского международного кинофестиваля, где был представлен как одна из главных конкурсных премьер.

  • Мировая премьера картины состоялась 18 апреля 2026 года в московском киноцентре «Октябрь».

  • Режиссером фильма выступил Антон Бильжо — сын известного психиатра Андрея Бильжо. По словам постановщика, личность Льва Выготского показалась ему удивительно современной и актуальной.

  • Главную роль исполнил Сергей Гилев, а образ Сабины Шпильрейн воплотила Виктория Исакова.

  • В фильме также снялись Нелли Уварова, Владимир Мишуков, Анастасия Винокур, Юлия Волкова и Богдан Жилин.

  • Оператором картины стал Даниил Фомичев.

  • Композитор Марк Дорбский написал для фильма масштабную симфоническую партитуру. Музыка сопровождает героев практически на протяжении всей картины, а монтаж во многом построен по музыкальному принципу.

  • В основе сюжета лежат последние месяцы жизни Льва Выготского. При этом режиссер сознательно отказался от строгой документальной точности: некоторые реальные события изменены, а их хронология нарушена ради художественного замысла.

  • Визуальный стиль фильма сочетает реалистичное повествование с элементами сна, анимации, символизма и сюрреализма, превращая биографическую драму в авторское киновысказывание.

  • В картине появляются реальные исторические личности из окружения Выготского, в том числе Сергей Эйзенштейн, Всеволод Мейерхольд и Зинаида Райх, которых объединяли с ученым идеи терапии искусством.

  • По словам Антона Бильжо, показанная в фильме смерть Льва Выготского не полностью соответствует историческим фактам. Режиссер намеренно оставил финал открытым для зрительской интерпретации.