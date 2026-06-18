Биографическая картина «Выготский» посвящена последнему периоду жизни выдающегося советского психолога и педагога Льва Семеновича Выготского. В центре сюжета — 1934 год, когда тяжело больной ученый соглашается пройти несколько психоаналитических сеансов у Сабины Шпильрейн — знаменитой ученицы Зигмунда Фрейда и Карла Юнга. Через их беседы фильм исследует вопросы человеческого сознания, воспитания и поиска внутренней свободы. Лента выполнена в яркой авторской манере, сочетая реализм с элементами сюрреализма, а важную роль в повествовании играет симфоническая музыка композитора Марка Дорбского. В статье раскрываем подробности, где снимался фильм, а также рассказываем несколько интересных фактов о картине.