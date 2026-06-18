Несмотря на статус и огромный опыт Спилберга, работа над проектом не обошлась без трудностей. Одной из ключевых задач было сохранить баланс между зрелищностью и смыслом, чтобы фильм не превратился просто в аттракцион, а оставался высказыванием о современном мире. Вместо конфликта науки и религии в сюжете возникает тема кризиса антропоцентризма: куда тревожнее обнаружить, что высшие формы разума беззащитны перед человеческой агрессией. Для режиссера было сложно интегрировать этот глубокий философский подтекст в динамичную структуру параноидального триллера, и часть критиков отметила, что в финале картина теряет четкость драматургической конструкции, оставляя многозначительную пустоту там, где должно было найтись решение.