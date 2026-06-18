Овечкин сыграл самого себя — и стал разгадкой одной из главных интриг пятого сезона. В финальной сцене он предстал перед зрителями как собеседник Славика (Павел Деревянко), который на протяжении всего сезона безуспешно пытался «достать» очередную звезду для разговора.