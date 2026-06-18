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Хоккеист Овечкин сыграл самого себя в сериале «Беспринципные»

Александр Овечкин появился в камео в финале пятого сезона популярного проекта
Рита Захарова
Автор Кино Mail
Александр Овечкин, фото: пресс-служба
Александр Овечкин, фото: пресс-служба

Александр Овечкин пополнил список знаменитостей, появившихся в сериале «Беспринципные». Эпизод с участием хоккеиста вышел 18 июня и стал финальным в пятом сезоне.

Овечкин сыграл самого себя — и стал разгадкой одной из главных интриг пятого сезона. В финальной сцене он предстал перед зрителями как собеседник Славика (Павел Деревянко), который на протяжении всего сезона безуспешно пытался «достать» очередную звезду для разговора.

Кадр из сериала «Беспринципные» (5 сезон)
Кадр из сериала «Беспринципные» (5 сезон)

До Овечкина в аналогичных эпизодах появлялись писатель и сценарист Сергей Минаев, телеведущий Андрей Малахов, сценарист Александр Цыпкин, рэпер Тимати и журналист Владимир Познер.

Действие пятого сезона «Беспринципных» разворачивается после событий, произошедших в сериале «Беспринципные в Питере».

К своим ролям вернулись Кристина Бабушкина, Николай Фоменко, Надежда Михалкова, Юрий Колокольников, Павел Табаков, Аглая Тарасова, Ирина Пегова, Ксения Утехина, Максим Лагашкин, Игорь Верник и другие. Среди новых лиц — Ольга Дибцева, Алена Хмельницкая, Екатерина Кабак, Зоя Фуць и другие.