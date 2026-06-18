Александр Овечкин пополнил список знаменитостей, появившихся в сериале «Беспринципные». Эпизод с участием хоккеиста вышел 18 июня и стал финальным в пятом сезоне.
Овечкин сыграл самого себя — и стал разгадкой одной из главных интриг пятого сезона. В финальной сцене он предстал перед зрителями как собеседник Славика (Павел Деревянко), который на протяжении всего сезона безуспешно пытался «достать» очередную звезду для разговора.
До Овечкина в аналогичных эпизодах появлялись писатель и сценарист Сергей Минаев, телеведущий Андрей Малахов, сценарист Александр Цыпкин, рэпер Тимати и журналист Владимир Познер.
Действие пятого сезона «Беспринципных» разворачивается после событий, произошедших в сериале «Беспринципные в Питере».
К своим ролям вернулись Кристина Бабушкина, Николай Фоменко, Надежда Михалкова, Юрий Колокольников, Павел Табаков, Аглая Тарасова, Ирина Пегова, Ксения Утехина, Максим Лагашкин, Игорь Верник и другие. Среди новых лиц — Ольга Дибцева, Алена Хмельницкая, Екатерина Кабак, Зоя Фуць и другие.