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Жена Брюса Уиллиса призналась, что чувствует себя вдовой

Эмма Хеминг дала комментарий о состоянии 71-летнего актера
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Брюс Уиллис и Эмма Хеминг
Брюс Уиллис и Эмма ХемингИсточник: Legion Media

Эмма Хеминг, 47-летняя жена Брюса Уиллиса, откровенно рассказала о своем состоянии. По словам женщины, она чувствует себя вдовой при живом муже.

Из-за тяжелой формы деменции легендарный актер потерял способность говорить и общаться с окружающими. В подкасте The Bossticks его супруга призналась, что 71-летний Уиллис будто уже находится где-то в потустороннем мире.

«Есть термин “неоднозначная утрата” — он означает скорбеть по тому, кто жив. Именно с этим сталкиваются многие люди, ухаживающие за больными деменцией, потому что физически они рядом, но не реагируют ментально или эмоционально. Я думаю, что при любой форме деменции время просто берет свое. Вы знаете, что эти болезни развиваются, иногда очень медленно, и вы все время переживаете из-за разных утрат. Ты постоянно находишься в печали», — поделилась Хеминг.

Ранее жена Брюса Уиллиса показала их повзрослевших дочерей.