Жена Брюса Уиллиса призналась, что чувствует себя вдовой

«Есть термин “неоднозначная утрата” — он означает скорбеть по тому, кто жив. Именно с этим сталкиваются многие люди, ухаживающие за больными деменцией, потому что физически они рядом, но не реагируют ментально или эмоционально. Я думаю, что при любой форме деменции время просто берет свое. Вы знаете, что эти болезни развиваются, иногда очень медленно, и вы все время переживаете из-за разных утрат. Ты постоянно находишься в печали», — поделилась Хеминг.