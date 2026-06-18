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Чиповская заявила, что не хотела бы оказаться на месте главного героя «Холопа»

Актриса призналась: перенос в другую эпоху ее совершенно не привлекает
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Анна Чиповская на премьере фильма «Холоп 3», фото: пресс-служба
Анна Чиповская на премьере фильма «Холоп 3», фото: пресс-служба

Анна Чиповская рассказала Пятому каналу, что совсем не завидует герою франшизы «Холоп». Перенос в другую эпоху ее совершенно не привлекает.

Звезда призналась: в современности ей «дико комфортно». По ее словам, в прежние времена женщинам приходилось гораздо сложнее. В качестве примера она привела эпоху Петра I.

«Потому что в петровской не уверена, что мне хотелось бы (находиться). Нет, не очень», — пояснила артистка.

Чиповская снялась в третьей части «Холопа». 19 июня лента возглавила российский кинопрокат. За уикенд (13-14 июня) картина заработала 262,8 млн рублей.

Ранее Анна Чиповская поделилась мыслями о настоящей любви.