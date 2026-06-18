По словам продюсера, за неделю до запуска сериала Валерии Гай Германики «Краткий курс счастливой жизни» к нему подошел Сергей Бурунов и признался, что уходит из программы «Большая разница». Актер пожаловался, что ему надоело пародировать всех подряд, ролей в кино он не получает, и вообще — он окончил летное училище и намерен уйти в гражданскую авиацию.