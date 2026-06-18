Получая спецприз на VIII Фестивале сериалов «Пилот», Константин Эрнст рассказал, как отговорил актера Сергея Бурунова от ухода в авиацию. Об этом стало известно корреспонденту Кино Mail.
По словам продюсера, за неделю до запуска сериала Валерии Гай Германики «Краткий курс счастливой жизни» к нему подошел Сергей Бурунов и признался, что уходит из программы «Большая разница». Актер пожаловался, что ему надоело пародировать всех подряд, ролей в кино он не получает, и вообще — он окончил летное училище и намерен уйти в гражданскую авиацию.
Эрнст поинтересовался, зачем ему это надо. На что Бурунов ответил: «Вот вы сядете в самолет и услышите, что рейс Москва — Нью-Йорк отправляется через 15 минут, а командир экипажа — Сергей Бурунов».
«Честно говоря, зная Сережу, я сказал: „Лучше ты, Сереж, в кино иди“, — и немедленно утвердил его на роль полицейского в „Кратком курсе счастливой жизни“, — поделился Эрнст. — После этого вы знаете, что с Сережей произошло».
Продюсер подчеркнул, что эта работа стала фактически первой киноролью Бурунова, которого теперь «трудно заполучить».
Сергей Бурунов активно работал актером дубляжа и снимался в эпизодических ролях с начала 2000-х. В 2008–2009 годах он был постоянным участником шоу «Большая разница». Драмеди «Краткий курс счастливой жизни» вышло в эфир «Первого канала» в 2011 году. Широкую известность Бурунов получил в 2016 году благодаря роли Владимира Яковлева в комедийном сериале «Полицейский с Рублевки».