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Эрнст вспомнил, как отговорил Бурунова от авиации: «Лучше ты, Сереж, в кино иди»

Продюсер посоветовал актеру сниматься в кино и поспособствовал развитию его карьеры
Анна Гоголь
Редактор Кино Mail
Константин Эрнст
Константин ЭрнстИсточник: Legion-Media.ru

Получая спецприз на VIII Фестивале сериалов «Пилот», Константин Эрнст рассказал, как отговорил актера Сергея Бурунова от ухода в авиацию. Об этом стало известно корреспонденту Кино Mail.

По словам продюсера, за неделю до запуска сериала Валерии Гай Германики «Краткий курс счастливой жизни» к нему подошел Сергей Бурунов и признался, что уходит из программы «Большая разница». Актер пожаловался, что ему надоело пародировать всех подряд, ролей в кино он не получает, и вообще — он окончил летное училище и намерен уйти в гражданскую авиацию.

Эрнст поинтересовался, зачем ему это надо. На что Бурунов ответил: «Вот вы сядете в самолет и услышите, что рейс Москва — Нью-Йорк отправляется через 15 минут, а командир экипажа — Сергей Бурунов».

«Честно говоря, зная Сережу, я сказал: „Лучше ты, Сереж, в кино иди“, — и немедленно утвердил его на роль полицейского в „Кратком курсе счастливой жизни“, — поделился Эрнст. — После этого вы знаете, что с Сережей произошло».

Продюсер подчеркнул, что эта работа стала фактически первой киноролью Бурунова, которого теперь «трудно заполучить».

Кадр из фильма «Елки 13»
Кадр из фильма «Елки 13»

Сергей Бурунов активно работал актером дубляжа и снимался в эпизодических ролях с начала 2000-х. В 2008–2009 годах он был постоянным участником шоу «Большая разница». Драмеди «Краткий курс счастливой жизни» вышло в эфир «Первого канала» в 2011 году. Широкую известность Бурунов получил в 2016 году благодаря роли Владимира Яковлева в комедийном сериале «Полицейский с Рублевки».