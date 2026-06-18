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Россиянка восхитила подписчиков сходством с Анджелиной Джоли

Ролик блогерши набрал 1,3 миллиона просмотров
Анджелина Джоли
Анджелина ДжолиИсточник: Legion-Media.ru

Российская блогерша Татьяна Дука восхитила подписчиков сходством с американской актрисой Анджелиной Джоли. Ролик, набравший 1,3 миллиона просмотров, появился на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Татьяна Дука / фото: соцсети
Татьяна Дука / фото: соцсети

Инфлюэнсерша с никнеймом tanusha_dukaaa предстала перед камерой в черном классическом пальто и с собранной прической. Помимо этого, она нанесла макияж с графическими стрелками и помадой в нежно-розовом оттенке.

Пользователи сети оценили внешность россиянки в комментариях под постом. «Ну вы явно круче Джоли выглядите. Лучшая ее версия», «Вот она — русская Джоли», «Очень похожа», «Вы очень похожи, я начал думать, что это она», «Да нет, это Джоли косит под вас 100 процентов», «Вы действительно очень похожи на Анджелину Джоли», — написали они.