Россиянка восхитила подписчиков сходством с Анджелиной Джоли

Пользователи сети оценили внешность россиянки в комментариях под постом. «Ну вы явно круче Джоли выглядите. Лучшая ее версия», «Вот она — русская Джоли», «Очень похожа», «Вы очень похожи, я начал думать, что это она», «Да нет, это Джоли косит под вас 100 процентов», «Вы действительно очень похожи на Анджелину Джоли», — написали они.