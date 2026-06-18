Актриса Лиза Моряк, которая ждет ребенка от режиссера Сарика Андреасяна, устроила фотосессию в номере отеля, утопающем в цветах. Кадрами она поделилась в личном блоге в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
На снимках знаменитость позирует на фоне четырех огромных букетов из сотен роз. Цветы сложили таким образом, чтобы можно было прочитать имя самой актрисы. Кроме того, номер украсили лепестками роз и воздушными шарами. Сама Моряк, одетая в облегающий черный топ, сидела на кровати и на полу, улыбаясь в объектив.
Сейчас пара уже воспитывает двух дочерей — Элизабет и Шарлиз. О том, что в семье скоро будет пополнение, супруги объявили в марте 2026 года. Пол будущего малыша они пока не раскрывают.
У Сарика Андреасяна также есть двое сыновей от предыдущего брака с Аленой Тимченко — Марк и Мартин. Продюсер рассказывал, что разрыв с бывшей женой после семи лет совместной жизни дался ему тяжело, и они поддерживают общение исключительно ради общих детей.
Ранее беременная Лиза Моряк взяла старшую дочь на УЗИ.