На снимках знаменитость позирует на фоне четырех огромных букетов из сотен роз. Цветы сложили таким образом, чтобы можно было прочитать имя самой актрисы. Кроме того, номер украсили лепестками роз и воздушными шарами. Сама Моряк, одетая в облегающий черный топ, сидела на кровати и на полу, улыбаясь в объектив.