Сам кинематографист не смог присутствовать на мероприятии, но вышел на связь онлайн, чтобы поблагодарить коллег. «Обычно life achievement (награда за жизненные достижения — прим. ред.) выходит получать лысый или сильно седой старик, невнятно шепелявя слова благодарности. В общем, не дождетесь», — начал свою речь Эрнст.