В Иванове стартовал VIII Фестиваль сериалов «Пилот». По традиции, на церемонии открытия был вручен первый специальный приз — в 2026 году «за вклад в развитие сериальной индустрии» наградили продюсера, шоураннера, генерального директора «Первого канала» Константина Эрнста.
Сам кинематографист не смог присутствовать на мероприятии, но вышел на связь онлайн, чтобы поблагодарить коллег. «Обычно life achievement (награда за жизненные достижения — прим. ред.) выходит получать лысый или сильно седой старик, невнятно шепелявя слова благодарности. В общем, не дождетесь», — начал свою речь Эрнст.
Также Эрнст рассказал, что его последняя на данный момент работа — историческая драма «Лиля» — выйдет в онлайн-кинотеатре «Кино1ТВ» осенью, а в эфире «Первого канала» — в 2027 году.
В конце своей речи Эрнст поблагодарил за приз, за внимание и пожелал участникам и гостям фестиваля «Пилот 2026» отличной работы, новых впечатлений, контактов и проектов.
«Пусть все будет хорошо», — подытожил продюсер.
VIII Фестиваль сериалов «Пилот» продлится в Иванове до 21 июня.
Ранее Эрнст рассказал об исторической достоверности декораций сериала «Лиля».