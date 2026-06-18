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Константин Эрнст получил спецприз фестиваля сериалов «Пилот» за вклад в индустрию

Знаменитый продюсер удостоился награды за вклад в развитие российской сериальной индустрии
Анна Гоголь
Редактор Кино Mail
Константин Эрнст, фото: пресс-служба
Константин Эрнст, фото: пресс-служба

В Иванове стартовал VIII Фестиваль сериалов «Пилот». По традиции, на церемонии открытия был вручен первый специальный приз — в 2026 году «за вклад в развитие сериальной индустрии» наградили продюсера, шоураннера, генерального директора «Первого канала» Константина Эрнста.

Сам кинематографист не смог присутствовать на мероприятии, но вышел на связь онлайн, чтобы поблагодарить коллег. «Обычно life achievement (награда за жизненные достижения — прим. ред.) выходит получать лысый или сильно седой старик, невнятно шепелявя слова благодарности. В общем, не дождетесь», — начал свою речь Эрнст.

Продюсер вспомнил самые громкие и успешные проекты, над которыми работал: «Зал ожидания», «Граница. Таежный роман», «Школа», «Мажор», «Метод», «Мосгаз», «Ищейка» и другие.

Также Эрнст рассказал, что его последняя на данный момент работа — историческая драма «Лиля» — выйдет в онлайн-кинотеатре «Кино1ТВ» осенью, а в эфире «Первого канала» — в 2027 году.

Кадр из сериала «Лиля»
Кадр из сериала «Лиля»

В конце своей речи Эрнст поблагодарил за приз, за внимание и пожелал участникам и гостям фестиваля «Пилот 2026» отличной работы, новых впечатлений, контактов и проектов.

«Пусть все будет хорошо», — подытожил продюсер.

VIII Фестиваль сериалов «Пилот» продлится в Иванове до 21 июня.

Ранее Эрнст рассказал об исторической достоверности декораций сериала «Лиля».