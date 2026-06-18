Анджелина Джоли заявила, что новая роль помогла ей обсудить с дочерями тему рака груди

Во время интервью на мероприятии Vertical Celebrates Couture 51-летняя Анджелина Джоли рассказала, что роль режиссера, у которой был обнаружен рак груди, в фильме «Кутюр» помогла ей начать разговор об этой болезни со своими дочерями. Мать артистки, Маршелин Бертран, умерла от осложнений, вызванных раком яичников и груди, в 2007 году. Сама Анджелина в целях снижения рисков решилась на удаление части молочных желез.
«Конечно, я немного говорила с дочерями об этом, но даже когда я поделилась с ними своими мыслями и всем, что знаю об этой болезни, это приводило нас к разговору о наследственности и генах, о том, есть ли у них риски, о том, как меняется медицина, как мы живем, что может произойти, и о том, чего не стоит бояться», — объяснила Джоли.
Актриса отметила, что все люди так или иначе сталкиваются с трудностями и у каждого есть выбор, как подходить к их преодолению. «Нужно научиться поддерживать друг друга и понимать, что мы не единственные, кто переживает что-то подобное», — заключила артистка.
Ранее Анджелина Джоли отметила день рождения с детьми в Лос-Анджелесе.