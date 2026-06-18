Анджелина Джоли заявила, что новая роль помогла ей обсудить с дочерями тему рака груди

«Конечно, я немного говорила с дочерями об этом, но даже когда я поделилась с ними своими мыслями и всем, что знаю об этой болезни, это приводило нас к разговору о наследственности и генах, о том, есть ли у них риски, о том, как меняется медицина, как мы живем, что может произойти, и о том, чего не стоит бояться», — объяснила Джоли.