Названы самые популярные сериалы о медиках у россиян

Исследование также показало, что медицинская тематика входит в число самых востребованных у зрителей. Несмотря на то, что по количеству представленных проектов истории о врачах уступают фильмам и сериалам о полицейских и спецагентах, именно медицинские драмы демонстрируют самый высокий уровень просмотров в среднем на один проект.