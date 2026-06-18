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Названы самые популярные сериалы о медиках у россиян

Согласно исследованию онлайн-кинотеатра «Кион», ими стали «Склиф» и «Метод Михайлова»
Кадр из сериала «Склиф»
Кадр из сериала «Склиф»

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Сериалы «Склиф» и «Метод Михайлова» стали самыми популярными проектами о медицинских работниках у российских зрителей. Об этом свидетельствуют результаты исследования онлайн-кинотеатра «Кион».

«Ко Дню медицинского работника, который в этом году отмечается 21 июня, онлайн-кинотеатр “Кион” проанализировал, представители каких профессий чаще всего становятся героями отечественных фильмов и сериалов. В тройку самых популярных медицинских проектов на платформе вошли “Метод Михайлова”, “Склиф” и “Комплекс Бога”», — говорится в сообщении.

В первую десятку самых популярных проектов о медиках также вошли «Тест на беременность», «Хирург», «Спросите медсестру», «Зовите Ермолова!», «Склифосовский», «Хорошие руки» и «Нулевой пациент».

Кадр из сериала «Склифосовский»
Кадр из сериала «Склифосовский»

Исследование также показало, что медицинская тематика входит в число самых востребованных у зрителей. Несмотря на то, что по количеству представленных проектов истории о врачах уступают фильмам и сериалам о полицейских и спецагентах, именно медицинские драмы демонстрируют самый высокий уровень просмотров в среднем на один проект.