«Я живу с этим фильмом два года, и тяжело, наверное, в кино остаться в одной точке с каким-либо мнением или ощущением. Сейчас для меня самая важная тема в этом фильме — это исследование природы бездействия, для меня это фильм про бездействие, иногда это называют инфантильностью, — поделился своим взглядом Меркулов. — Как режиссер и просто человек, я, конечно, далеко не во всем согласен ни с главными героями, ни с персонажами, которые встречаются им на пути. Главные герои живут своей красивой, но очень ограниченной жизнью, которая не так сильно связана с реальным окружающим их миром», — отметил он. Режиссер подчеркнул, что бездействие неразрывно связано с темой героизма и подвига.