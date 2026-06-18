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Эрнст вспомнил, как вел переговоры с патриархией из-за сериала «Школа» Гай Германики

Продюсер просил подразделение РПЦ снять претензии к скандальному проекту
Анна Гоголь
Редактор Кино Mail
Константин Эрнст на премьере фильма «Август», фото: пресс-служба
Константин Эрнст на премьере фильма «Август», фото: пресс-служба

Продюсер, сценарист, режиссер и генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст получил специальный приз VIII Фестиваля сериалов «Пилот» за вклад в развитие российской сериальной индустрии. Смотр стартовал в Иваново 17 июня. 

В своей благодарственной речи Эрнст вспомнил самые громкие проекты, над которыми работал, в том числе скандальную драму «Школа» режиссера Валерии Гай Германики, которую продюсер запускал вместе со своим другом Денисом Евстигнеевым.

«Долго обсуждали, как ее снять, — признался Эрнст. — Я разговаривал с патриархией для того, чтобы они сняли свои претензии к этому сериалу. В общем, все обошлось».

Многосерийная драма «Школа» вышла в эфир «Первого канала» в январе 2010 года и подверглась широкой критике со стороны родителей, чиновников и педагогов за якобы намеренное сгущение красок, чересчур откровенный образ подростков и показ табуированных сцен.

VIII Фестиваль сериалов «Пилот» продлится в Иванове до 21 июня.

Ранее Эрнст поддержал идею Никиты Михалкова о квотах на иностранное кино.