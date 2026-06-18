Продюсер, сценарист, режиссер и генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст получил специальный приз VIII Фестиваля сериалов «Пилот» за вклад в развитие российской сериальной индустрии. Смотр стартовал в Иваново 17 июня.
В своей благодарственной речи Эрнст вспомнил самые громкие проекты, над которыми работал, в том числе скандальную драму «Школа» режиссера Валерии Гай Германики, которую продюсер запускал вместе со своим другом Денисом Евстигнеевым.
«Долго обсуждали, как ее снять, — признался Эрнст. — Я разговаривал с патриархией для того, чтобы они сняли свои претензии к этому сериалу. В общем, все обошлось».
Многосерийная драма «Школа» вышла в эфир «Первого канала» в январе 2010 года и подверглась широкой критике со стороны родителей, чиновников и педагогов за якобы намеренное сгущение красок, чересчур откровенный образ подростков и показ табуированных сцен.
VIII Фестиваль сериалов «Пилот» продлится в Иванове до 21 июня.
Ранее Эрнст поддержал идею Никиты Михалкова о квотах на иностранное кино.