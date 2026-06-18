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Оливия Уайлд впервые откровенно рассказала об отношениях с Гарри Стайлсом

Актриса призналась, что этот роман «по‑настоящему расстроил» фанатов
Оливия Уайлд
Оливия УайлдИсточник: Legion-Media.ru

Звезда сериала «Доктор Хаус» Оливия Уайлд впервые откровенно рассказала об отношениях с Гарри Стайлсом. В подкасте Call Her Daddy 42‑летняя актриса призналась, что этот роман «по‑настоящему расстроил» фанатов, в первую очередь — ее экс‑избранника. При этом сама Уайлд вспоминает тот период с теплотой, несмотря на атаки хейтеров.

«У нас были прекраснейшие отношения! Такие милые, красивые и домашние. Мы существовали в своем маленьком пузыре, и осуждение туда попросту не проникало — это было чудесно», — высказалась звезда. Оливия сравнила реакцию публики с торнадо.

«Снаружи был настоящий вихрь, но если ты находился внутри, то все казалось таким приятным. А стоило открыть дверь — мимо пролетали корова и трактор», — поделилась знаменитость.

Гарри Стайлс
Гарри СтайлсИсточник: Rex / Fotodom.ru

Уайлд также затронула тему «парасоциальных отношений» фанатов с кумирами — односторонней психологической связи, при которой зритель ощущает близость к знаменитости. Именно по этой причине, считает актриса, ее возлюбленный подвергался особенно сильному давлению.

Роман Уайлд и Стайлса длился почти два года — с сентября 2020 до ноября 2022 года. Пара познакомилась на съемках фильма «Не волнуйся, дорогая». Оливия выступила режиссером картины, а Гарри сыграл одну из главных ролей.

Расставание, как писали СМИ, произошло из‑за плотного гастрольного графика музыканта и занятости Уайлд, сосредоточенной на воспитании детей от актера Джейсона Судейкиса.