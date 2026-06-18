Звезда сериала «Доктор Хаус» Оливия Уайлд впервые откровенно рассказала об отношениях с Гарри Стайлсом. В подкасте Call Her Daddy 42‑летняя актриса призналась, что этот роман «по‑настоящему расстроил» фанатов, в первую очередь — ее экс‑избранника. При этом сама Уайлд вспоминает тот период с теплотой, несмотря на атаки хейтеров.