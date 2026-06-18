По информации самого актера, у него два сына — Кирилл и Марк. При этом в СМИ не раз появлялись сообщения о том, что у актера может быть и дочь. Речь идет о девочке по имени Мира, которую некоторые издания называют ребенком Нагиева и Анны Спектор. Основанием для таких предположений стали фотографии, сделанные в 2016 году в загородном доме в Подмосковье, где актер был запечатлен вместе с Анной Спектор и маленькой девочкой. Однако сам Дмитрий Нагиев не подтверждал, что Мира — его дочь, поэтому эта информация остается на уровне предположений.