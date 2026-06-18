Несмотря на стремление Дмитрия Нагиева не афишировать личную жизнь, некоторые сведения о его семье все же известны. Долгое время единственным ребенком актера, о котором было известно официально, оставался Кирилл Нагиев — сын от бывшей жены Алисы Шер (Аллы Щелищевой). Весной 2025 года Дмитрий Нагиев впервые рассказал в интервью, что у него есть младший внебрачный сын Марк.
Сколько детей у Дмитрия Нагиева
По информации самого актера, у него два сына — Кирилл и Марк. При этом в СМИ не раз появлялись сообщения о том, что у актера может быть и дочь. Речь идет о девочке по имени Мира, которую некоторые издания называют ребенком Нагиева и Анны Спектор. Основанием для таких предположений стали фотографии, сделанные в 2016 году в загородном доме в Подмосковье, где актер был запечатлен вместе с Анной Спектор и маленькой девочкой. Однако сам Дмитрий Нагиев не подтверждал, что Мира — его дочь, поэтому эта информация остается на уровне предположений.
Сын Кирилл Нагиев
Кирилл родился 31 августа 1989 года в Ленинграде в браке Дмитрия Нагиева с радиоведущей и писательницей Алисой Шер (настоящее имя — Алла Селищева).
Кирилл пошел по стопам отца и стал актером. После окончания Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства он вошел в труппу Театра имени Ленсовета. Также Нагиев-младший активно снимается в кино и сериалах. Наиболее известные проекты с его участием: «Бригада: Наследник», «Холоп», «Холоп 2», «Марафон желаний», «Короче, план такой» и «The Телки».
В 2023 году Дмитрий Нагиев подтвердил, что стал дедушкой: у Кирилла родился ребенок. При этом сам актер и его сын предпочитают не раскрывать подробности личной жизни.
Сын Марк Нагиев
Младший сын Дмитрия Нагиева, Марк, стал известен широкой публике сравнительно недавно. О его существовании актер впервые открыто рассказал в апреле 2025 года. На тот момент Марку было 16 лет.
По словам Нагиева, сын интересуется серьезным авторским кино и нередко делится с отцом своими рекомендациями. При этом актер отмечал, что не всегда понимает вкусы Марка и пока не уверен, свяжет ли тот свою жизнь с актерской профессией. Позже стало известно, что Марк рассматривает возможность поступления на актерский факультет. Об этом сообщил его старший брат Кирилл.
Личность матери Марка официально не раскрывается. В СМИ также появлялась версия, что ей может быть бывшая пресс-атташе актера Наталия Коваленко, однако сам Нагиев эту информацию никак не прокомментировал.