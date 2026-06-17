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42-летняя звезда «Универа» снялась в бикини на отдыхе

Актриса Наталья Рудова показала откровенное фото

Звезда «Универа», актриса Наталья Рудова снялась в купальнике. Снимками она поделилась в соцсетях.

42-летняя Наталья Рудова позировала в черном крошечном бикини. Образ дополнили солнцезащитные очки. Волосы она выпрямила и отказалась от макияжа.

Наталья Рудова, фото: соцсети
Наталья Рудова, фото: соцсети

6 мая Наталья Рудова устроила фотосессию на пляже во время отдыха. На одном из кадров актриса позировала в черном топе с открытыми плечами и вырезом, который сочетала с мини-юбкой в тон, плавками и кепкой. Артистка предстала перед камерой с распущенными волосами и макияжем в естественном стиле.