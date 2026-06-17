Блейк Лайвли просит отсрочку в судебном разбирательстве с Джастином Бальдони

Блейк Лайвли обратилась в суд с просьбой предоставить ей дополнительные семь дней на подачу первоначального брифа о размере судебных издержек, которые, по ее мнению, должен покрыть Джастин Бальдони.
В направленном во вторник письме, которое оказалось в распоряжении Page Six, актриса объяснила задержку «рядом конфликтующих личных и профессиональных обязательств, включая международные поездки».
Этот запрос последовал спустя две недели после того, как 38‑летняя Лайвли вновь обратилась в суд в рамках разбирательства с 42‑летним Бальдони — уже после урегулирования их громкого конфликта.
Судья рассматривал вопрос о возмещении ущерба в связи с отклонённым иском о клевете на 400 миллионов долларов, который Бальдони подавал против Лайвли.
Напомним, в мае Лайвли урегулировала свой иск 2024 года против Бальдони, в котором обвиняла его в сексуальных домогательствах на съемочной площадке картины «Все закончится на нас». По подсчётам, юридические команды оппонентов в совокупности заработали около 60 миллионов долларов.