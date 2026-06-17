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Блейк Лайвли просит отсрочку в судебном разбирательстве с Джастином Бальдони

Актриса объяснила задержку «рядом конфликтующих личных и профессиональных обязательств, включая международные поездки»
Блейк Лайвли
Блейк ЛайвлиИсточник: Legion-Media.ru

Блейк Лайвли обратилась в суд с просьбой предоставить ей дополнительные семь дней на подачу первоначального брифа о размере судебных издержек, которые, по ее мнению, должен покрыть Джастин Бальдони.

В направленном во вторник письме, которое оказалось в распоряжении Page Six, актриса объяснила задержку «рядом конфликтующих личных и профессиональных обязательств, включая международные поездки».

Этот запрос последовал спустя две недели после того, как 38‑летняя Лайвли вновь обратилась в суд в рамках разбирательства с 42‑летним Бальдони — уже после урегулирования их громкого конфликта.

Судья рассматривал вопрос о возмещении ущерба в связи с отклонённым иском о клевете на 400 миллионов долларов, который Бальдони подавал против Лайвли.

Напомним, в мае Лайвли урегулировала свой иск 2024 года против Бальдони, в котором обвиняла его в сексуальных домогательствах на съемочной площадке картины «Все закончится на нас». По подсчётам, юридические команды оппонентов в совокупности заработали около 60 миллионов долларов.