Блейк Лайвли просит отсрочку в судебном разбирательстве с Джастином Бальдони

Напомним, в мае Лайвли урегулировала свой иск 2024 года против Бальдони, в котором обвиняла его в сексуальных домогательствах на съемочной площадке картины «Все закончится на нас». По подсчётам, юридические команды оппонентов в совокупности заработали около 60 миллионов долларов.