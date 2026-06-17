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Умерла 35-летняя звезда фильмов ужасов «Звонок»

Deadline: 35-летняя звезда фильма «Звонок» Дэйви Чейз скончалась от менингита
Дэйви Чейз
Дэйви ЧейзИсточник: Legion-Media.ru

Актриса Дэйви Чейз, известная по роли злодейки Самары Морган в культовой киноленте «Звонок», умерла на 36-м году жизни. Трагическую новость сообщает американский портал Deadline.

О смерти Чейз рассказал ее бойфренд Рой Эрнандес, который всего неделю назад создал страницу по сбору средств для тяжелобольной девушки. По его словам, врачи диагностировали у актрисы менингит совсем недавно. Кроме того, у нее обнаружили несколько серьезных инфекций крови.

Дэйви Чейз
Дэйви Чейз

Когда состояние Чейз оказалось критическим, медики предупредили Эрнандеса о том, что пациентке, возможно, «осталось недолго». Как отмечает парень актрисы, инфекция в организме вызвала «сепсис и привела к отказу ее организма».

Чейз начала строить актерскую карьеру еще с детства. Уже в восемь лет она поучаствовала в съемках популярного американского ситкома «Сабрина — маленькая ведьма», сериалах «Зачарованные», «Практика» и «Скорая помощь». Прорыв в кинокарьере произошел благодаря озвучке одной из главных героинь в диснеевском мультфильме «Лило и Стич» и участию в нашумевшем фильме ужасов «Звонок».