Умерла 35-летняя звезда фильмов ужасов «Звонок»

О смерти Чейз рассказал ее бойфренд Рой Эрнандес, который всего неделю назад создал страницу по сбору средств для тяжелобольной девушки. По его словам, врачи диагностировали у актрисы менингит совсем недавно. Кроме того, у нее обнаружили несколько серьезных инфекций крови.