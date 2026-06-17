Михалков призвал снимать фильмы об СВО с осторожностью и не допускать халтуры

«Фильмы о специальной военной операции имеют особое значение сегодня — это правда. Когда, просто пользуясь актуальностью темы, создается халтура — это только вредит делу. Тут вот какая штука: лицом к лицу лица не увидать — лучшие фильмы о Великой Отечественной войне были сняты после войны. Безусловно, необходимо снимать документальное кино и фиксировать правду об этих событиях, но подходить с точки зрения художественного кино тут нужно очень осторожно и очень внимательно», — сказал он.