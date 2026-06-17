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51-летняя Анджелина Джоли вышла в свет в платье с экстремальным декольте

Актриса появилась на закрытом показе фильма в провокационном образе
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Анджелина Джоли
Анджелина ДжолиИсточник: Legion-Media.ru

Анджелина Джоли появилась на закрытом показе новой драмы со своим участием «Кутюр» в Нью-Йорке. 51-летняя актриса выбрала для выхода на публику черное платье в пол от Tom Ford с оголенными плечами и глубоким декольте, а в качестве аксессуара надела очки-авиаторы в золотой оправе. Звезда распустила длинные волосы, а в макияже сделала акцент на губах.

В фильме Джоли играет режиссера, который сталкивается с раком молочной железы. Эта история перекликается с биографией самой звезды: в 2013 году она перенесла превентивную мастэктомию, а позже удалила яичники, чтобы избежать онкологии.

Анджелина Джоли
Анджелина ДжолиИсточник: Legion-Media.ru

На фотосессии, приуроченной к выходу фильма, Джоли появилась топлес — актриса в очередной раз подчеркнула, что ни о чем не жалеет и не стесняется своих шрамов. 

Ранее стало известно, что Анджелина Джоли и Брэд Питт посещали психолога после развода. 