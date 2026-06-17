Анджелина Джоли появилась на закрытом показе новой драмы со своим участием «Кутюр» в Нью-Йорке. 51-летняя актриса выбрала для выхода на публику черное платье в пол от Tom Ford с оголенными плечами и глубоким декольте, а в качестве аксессуара надела очки-авиаторы в золотой оправе. Звезда распустила длинные волосы, а в макияже сделала акцент на губах.