Анджелина Джоли появилась на закрытом показе новой драмы со своим участием «Кутюр» в Нью-Йорке. 51-летняя актриса выбрала для выхода на публику черное платье в пол от Tom Ford с оголенными плечами и глубоким декольте, а в качестве аксессуара надела очки-авиаторы в золотой оправе. Звезда распустила длинные волосы, а в макияже сделала акцент на губах.
В фильме Джоли играет режиссера, который сталкивается с раком молочной железы. Эта история перекликается с биографией самой звезды: в 2013 году она перенесла превентивную мастэктомию, а позже удалила яичники, чтобы избежать онкологии.
На фотосессии, приуроченной к выходу фильма, Джоли появилась топлес — актриса в очередной раз подчеркнула, что ни о чем не жалеет и не стесняется своих шрамов.
Ранее стало известно, что Анджелина Джоли и Брэд Питт посещали психолога после развода.