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Екатерина Гусева высказалась о возрастных изменениях накануне 50-летия

Также звезда «Бригады» рассказала, как восстанавливается после напряженных съемок
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Екатерина Гусева
Екатерина ГусеваИсточник: Legion-Media.ru

В июле 2026 года актрисе Екатерине Гусевой исполнится 50 лет. Накануне дня рождения звезда «Бригады» призналась: возрастные изменения ее не пугают.

В разговоре с WomanHit Гусева подчеркнула, что относится к собственной внешности, прежде всего, как к инструменту, который требует внимательного отношения. Она ухаживает за собой, но без фанатизма.

«Когда ты в гармонии, в ладу с собой, не надо бояться цифр. Да, морщинки‑лучики у глаз, но я же мать 27‑летнего сына, могу себе позволить!» — заявила Гусева.

Также актриса рассказала, как восстанавливается после напряженных съемок. Идеальный отдых для нее — выспаться и насладиться тишиной. Гусевой нравится читать любимые книги, слушать шум прибоя и проводить время наедине с близкими: «Всегда заранее планирую отдых с семьей, когда меня больше ни для кого не существует». 

Ранее Гусева и другие звезды появились на премьере сериала «История его служанки».