В июле 2026 года актрисе Екатерине Гусевой исполнится 50 лет. Накануне дня рождения звезда «Бригады» призналась: возрастные изменения ее не пугают.
В разговоре с WomanHit Гусева подчеркнула, что относится к собственной внешности, прежде всего, как к инструменту, который требует внимательного отношения. Она ухаживает за собой, но без фанатизма.
«Когда ты в гармонии, в ладу с собой, не надо бояться цифр. Да, морщинки‑лучики у глаз, но я же мать 27‑летнего сына, могу себе позволить!» — заявила Гусева.
Также актриса рассказала, как восстанавливается после напряженных съемок. Идеальный отдых для нее — выспаться и насладиться тишиной. Гусевой нравится читать любимые книги, слушать шум прибоя и проводить время наедине с близкими: «Всегда заранее планирую отдых с семьей, когда меня больше ни для кого не существует».
Ранее Гусева и другие звезды появились на премьере сериала «История его служанки».