Также актриса рассказала, как восстанавливается после напряженных съемок. Идеальный отдых для нее — выспаться и насладиться тишиной. Гусевой нравится читать любимые книги, слушать шум прибоя и проводить время наедине с близкими: «Всегда заранее планирую отдых с семьей, когда меня больше ни для кого не существует».