Никита Михалков работает над новым фильмом. Об этом режиссер рассказал в эксклюзивном интервью aif.ru. Сейчас он занят созданием сценария.
Как признался сам Михалков, имя соавтора станет для многих неожиданностью.
«Мы пишем сценарий. И удивитесь, с кем. С Сергеем Минаевым», — поделился народный артист, отвечая на вопрос о планах вернуться в кино.
Творческий тандем с Минаевым Михалков назвал «интересным симбиозом» — они как «лед и пламя».
Ранее Михалков приехал на открытие памятника Алексею Балабанову и высказался о режиссере.