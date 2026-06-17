Поиск Яндекса
Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

80-летний Никита Михалков объявил, что работает над новым фильмом

Режиссер также назвал имя своего неожиданного соавтора
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Никита Михалков
Никита МихалковИсточник: Legion-Media.ru

Никита Михалков работает над новым фильмом. Об этом режиссер рассказал в эксклюзивном интервью aif.ru. Сейчас он занят созданием сценария.

Как признался сам Михалков, имя соавтора станет для многих неожиданностью. 

«Мы пишем сценарий. И удивитесь, с кем. С Сергеем Минаевым», — поделился народный артист, отвечая на вопрос о планах вернуться в кино.

Творческий тандем с Минаевым Михалков назвал «интересным симбиозом» — они как «лед и пламя».

Ранее Михалков приехал на открытие памятника Алексею Балабанову и высказался о режиссере